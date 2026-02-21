جو پایدار در آسمان استان سمنان؛ گرما مهمان ناخوانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از امروز شنبه جوی آرام در اقصی نقاط استان سمنان حاکم خواهد بود و همچنین شاهد افزایش محسوس دمای هوا به ویژه در مناطق غربی و صنعتی هستیم.

در اکثر نقاط استان سمنان از امروز شنبه جوی آرام همراه با افزایش دمای هوا پیش بینی می شود موضوعی که تا ابتدای هفته آینده ادامه خواهد داشت آنجا که با ورود سامانه کم فشار بارشی، اوضاع عوض خواهد شد.

برای مرکز استان آسمانی صاف همراه با باد ملایم، افزایش غلظت آلاینده ها و همچنین کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۱۴ و شش درجه بالای صفر اعلام شده است از امروز سمنان رو به گرمی می رود.

در شاهرود نیز جوی پایدار را شاهد خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان همزمان با روز شنبه ۱۷ و شش درجه بالای صفر خواهد بود و به مرور بر میزان دمای هوا در این شهرستان افزوده نیز می شود.

شرایط در دامغان هم مشابه است تا یکشنبه هفته آتی که شاهد بارش در این شهرستان باشیم، جوی آرام حکم فرما خواهد بود بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان هم برای امروز ۱۷ و هفت درجه بالای صفر اعلام شده است.

در گرمسار اما گرما بیش از دیگر نقاط است بیشینه و کمینه دمای هوای برای امروز ۲۱ و ۱۱ درجه بالای صفر اعلام شده و شاهد کاهش کیفیت هوا در این روزها هستیم. موضوعی که به آلایندگی صنایع برمی گردد.

در ایوانکی و آرادان هم شرایط مشابه است اما نکته قابل توجه گرمای عجیب در مهدیشهر است ییلاقی که همیشه به سرما معروف است و این روزها با افزایش چشم گیر دمای هوا روبرو شده تا جایی که بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان امروز به ۲۲ و ۱۳ درجه بالای صفر رسیده است.

میامی اما همچنان خنک ترین نقطه استان سمنان است برای این شهرستان هم جوی آرام و متعادل پیش بینی شده اما بیشینه و کمینه دمای هوا ۱۲ و دو درجه بالای صفر اعلام شده است. در نهایت باید گفت تا یکشنبه هفته آتی که شاهد بارش در برخی نقاط استان سمنان باشیم، جو اکثر نقاط آرام خواهد بود.