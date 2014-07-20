بزرگترین محفل انس با قرآن امشب در امامزادگان کشور برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه یکی از اهداف اجرای طرح ضیافت الهی اجرای امینانه نیات واقفان است، افزود: برخی از موقوفات با نیت اطعام روزه داران، برنامه های قرآنی، جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع)، برنامه های شب قدر و ... وقف شده اند که برای اجرای این نیات طرح «ضیافت الهی» در 2100 امامزاده و بقعه متبرکه در حال برگزاری است.



وی با اعلام اینکه در 1200 امامزاده و بقعه متبرکه کشور با حضور مفسران و خطبا، جلسه تفسیر قرآن برگزار می شود، گفت: به صورت ویژه امسال در طرح «ضیافت الهی»، تفسیر سوره حجرات که دارای موضوعات سبک زندگی دینی است، انتخاب و برای این موضوع کتابی نیز چاپ شده است.



حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به اینکه برنامه های قرآنی ویژه ای در قالب این طرح در امامزادگان اجرا می شود، تصریح کرد: در قالب طرح ضیافت الهی در 1723 بقعه متبرکه امسال ترتیل خوانی و جزء خوانی قرآن کریم اجرا می شود.



وی با بیان اینکه بزرگترین محفل انس با قرآن کریم امشب همزمان با شب 23 ماه رمضان در امامزادگان برپا می شود، تصریح کرد: در این محفل سه سوره از قرآن کریم شامل عنکبوت، روم و دخان که تلاوت آن، در شب 23 ماه رمضان توصیه و تأکید شده است، به صورت ترتیل خوانی قرائت خواهد شد.



حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به اینکه 1550 نمایشگاه ضیافت الهی در امامزادگان برپا می شود، افزود: این نمایشگاه ها به صورت سلسله مباحث نمایشگاهی در قالب 25 تابلو گرافیکی با موضوع آیات سبک زندگی اسلامی برگزار می شود.