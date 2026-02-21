محمد علی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرح «هم‌افزایی علم و هیئت» در ماه مبارک رمضان خبر داد؛ و افزود: طرح با هدف تقویت ارتباط ساختارمند هیئات مذهبی با علما، ائمه جمعه و جماعات و بهره‌گیری از رهنمودهای علمی آنان در سراسر استان اجرا می‌شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران اظهار کرد: هیئات مذهبی همواره نقش مهمی در ترویج فرهنگ دینی و معارف اهل‌بیت(ع) داشته‌اند و امروز بیش از گذشته نیازمند تعامل عمیق‌تر و منسجم‌تر با بدنه علمی و حوزوی هستند.

وی افزود: در چارچوب این طرح، دیدارهای منظم با علما، ائمه جمعه و جماعات و نخبگان دینی استان برگزار می‌شود و ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های هیئات، از دیدگاه‌ها و توصیه‌های راهبردی آنان برای ارتقای کیفی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی بهره گرفته خواهد شد.

باقری با تأکید بر اینکه این برنامه صرفاً جنبه تشریفاتی ندارد، تصریح کرد: هدف اصلی، طراحی نقشه راهی مبتنی بر هدایت علمی و فقهی برای آینده فعالیت هیئات مذهبی در استان است تا این مجموعه‌های مردمی بتوانند اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران ماه مبارک رمضان را فرصتی مغتنم برای تقویت پیوند میان هیئت و حوزه دانست و خاطرنشان کرد: طرح «میثاق علم و هیئت» در تلاش است ارتباط هیئات با مرجعیت دینی را به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال کند و این تعامل را به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل سازد.

وی این اقدام را گامی نو در راستای تحکیم پیوند میان نهاد هیئت و جامعه علما و فرهیختگان دینی استان عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح در طول ماه مبارک رمضان در سراسر مازندران دنبال خواهد شد.