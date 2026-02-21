به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین رئیس پلیس راه فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین – کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده‌های گرمدره و وردآورد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور شهریار – تهران نیز حدفاصل شهریار تا شهرقدس با ترافیک سنگین مواجه هستیم. همچنین در آزادراه ساوه – تهران و در محدوده نسیم‌شهر، ترافیک به‌صورت پرحجم و سنگین جریان دارد.

جانشین رئیس پلیس راه فراجا درباره وضعیت سایر محورهای پرتردد کشور تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، هراز، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

سرهنگ محبی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی در محورهای شمالی گزارش نشده است، از رانندگان خواست با مدیریت زمان سفر، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از تغییر مسیرهای ناگهانی، به کاهش حوادث و افزایش ایمنی تردد کمک کنند.