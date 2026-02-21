حجتالاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و در پاسخ به پرسشی مبنی بر تأثیرات اجرای نهضت ملی «زندگی با آیهها» در ترویج فرهنگ قرآنی در سراسر کشور و استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بر مبنای این طرح، تلاوت، حفظ تفسیر و تدبر آیات منتخب نهضت زندگی با آیهها در دستور کار مبلغان در مساجد و حسینیهها، محافل جزءخوانی، بقاع متبرکه و ... در دستور کار قرار گرفته است که با حضور عموم مردم در مجالس و محافل قرآنی در حال اجرا است.
مدیر حوزههای علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه زندگی با آیهها به دنبال درگیر ساختن ۵۰ میلیون مخاطب با آیات قرآن است، ادامه داد: همچنین در کنار مبلغان، اساتیدی هم از مجمع تفسیر قم به استانها اعزام میشوند که در استان ما نیز حضور خواهند داشت و در مجالس و محافل قرآنی به بیان تفسیر آیات منتخب میپردازند.
سعیدی با تأکید بر اینکه مصلای امام خمینی (ره) شهرکرد، امامزادگان دو خاتون (س) و سایر نقاط به صورت روزانه صحنه برپایی محافل جزءخوانی قرآن است، گفت: این مجالس در پرتو حضور پرشور مردم و خانوادهها رونق میگیرد لذا از عموم مردم میخواهیم مشارکت فعالانه در مجالس قرآنی این ایام و لیالی داشته باشند.
ضرورت رونق بیشتر فعالیتهای قرآنی در پی اهانت به مقدسات
مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری در خصوص ضرورت رونق هر چه بیشتر فعالیتهای قرآنی در پی اهانت به مقدسات و قرآنسوزی در فتنه اخیر آمریکایی صهیونیستی، بیان کرد: تروریستهای مزدور در فتنه اخیر مراکز علمی و دینی را هدف تخریب قرار دادند و قرآنها و کتب ادعیه را آتش زدند که قلوب مومنین را به درد آورد.
سعیدی ادامه داد: اینان به تعبیر امام خمینی (ره) با اساس و با دین مشکل دارند لذا قرآن را میسوزانند زیرا سخن حق را میگوید. قرآن به ملت مسلمان اجازه نمیدهد زیر بار ظلم بروند و شعار ملت مسلمان همان شعار عاشورا یعنی هیهات من الذله است. ما معتقدیم قرآن یک کتاب زنده است که در قیامت محشور خواهد شد و شکایت خواهد کرد و امروز ما قاریان و تالیان و مفسران و مروجان فرهنگ وحیانی قرآن، شکایت میکنیم.
قرآن، قانون اساسی اسلام است
وی با تصریح اینکه ما قرآن را قانون اساسی اسلام میدانیم، افزود: این کتاب آسمانی با فطرت انسان سازگار بوده و هیچ اختلافی در آن نیست، صدر و ذیل آن مبین و موید هم هستند. مبلغان دینی در این ایام در هر نقطه اعم از مدرسه و دانشگاه، صنوف و بازار، محافل و مجالس خانگی، مساجد و حسینیهها، بقاع متبرکه و ... که حضور دارند و مشغول کار تبلیغی هستند، باید از قرآن بگویند.
سعیدی قرآن را عامل ماندگاری کار تبلیغی دانست و گفت: حجتالاسلام قرائتی میگفت: اگر توانستم ۵۰ سال در تلویزیون بمانم، به برکت قرآن است زیرا انسان هر چه از بحر قرآن بهره گیرد، عطش و نیازش به این کلام وحیانی بیشتر و بیشتر میشود.
مدیر حوزههای علمیه چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: انسان هر بار که قرآن را با تفکر و تدبر قرائت میکند، در آن عمیقتر میشود و بهره بیشتری از آن میبرد. تأکید و برنامه مبلغان نیز خاصه در شرایط حساس کنونی، پرداختن بیش از پیش به آموزهها و آیات وحی است که در این راستا نهضت زندگی با آیهها نیز با قوت اجرا میشود.
سعیدی اظهار کرد: دشمن فهمیده است که این ملت متعهد و پا به رکاب ولایت فقیه، شجاع و بصیر و شهید پرور بر سر سفره قرآن و اهل بیت (ع) به این توانمندی و اقتدار دست یافتند و در مساجد و حوزههای علمیه تربیت شدند، لذا تلاش دارد این مقدسات دینی را از بین ببرد و کمرنگ کند.
وی با اشاره به اینکه این روزها سفره متنعم قرآن کریم در محافل و مجالس مسجدی و قرآنی باز است، افزود: مردم بر گرد قرآن حلقه زده و از مبانی انسانساز آن بهره میگیرند و روحیهها تقویت میشود. مردم ایران در پناه قرآن زیر بار ظلم و استکبار جهانی نمیروند و با تأسی به قرآن ناطق حضرت سیدالشهدا (ع) هیچ ذلتی را نمیپذیرند.
سعیدی یادآور شد: حضرت امام حسین (ع) قائل بودند که همچون منی با کسی مثل یزید بیعت نمیکند و در امتداد آن، مقام معظم رهبری چند روز قبل در جمع مردم آذربایجان شرقی تأکید کردند که ملت مسلمان ایرانی با کسی چون ترامپ جنایتکار و خیانتکار که جنایتهایشان صفحه تاریخ را تاریک کرده، وارد تعامل و ارتباط شود.
مردم ایران در پناه قرآن زیر بار استکبار نمیروند
مدیر حوزههای علمیه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امثال نتانیاهو و ترامپ سناریوی قرآنسوزی و حمله به نمادهای دینی را نوشتند و به مزدوران تروریستی خود ابلاغ کردند، افزود: استکبار جهانی از جانب قرآن و مساجد و حوزههای علمیه تهدید میشوند لذا در سناریویی واحد از اتاق فرمان بیگانه، در بسیاری از نقاط کشور شاهد جسارت به ساحت این مقدسات بودیم.
سعیدی بیان کرد: آیات منتخب نهضت زندگی با آیهها ناظر به موضوعات مبتلابه جامعه امروزی همچون صبر و استقامت و مقاومت با مدیریت بحرانها و مواجهه با جهان بوده و بهصورت فراگیر در ایام ماه مبارک رمضان اجرایی میشود.
مدیر حوزههای علمیه چهارمحال و بختیاری گفت: نهضت زندگی با آیهها معجونی از آیات اجتماعی، سیاسی، تحلیلی، اخلاقی و ... است و محتوای ناظر به آیات منتخب نیز برای اقشار مختلف تولید و تهیه شده که در حال اجرا است و مردم را با خود همراه کرده است.
نظر شما