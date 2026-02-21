  1. استانها
  2. ایلام
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۰

سوال روز سوم مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در ایلام

ایلام - سوال روز سوم مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در ایلام اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟ 

گزینه یک: از زیادی دشمن نهراسید

گزینه دو: تمام عزت نزد خداستم

گزینه سه: ببخش تا بخشیده شوی

گزینه چهار: روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۵۷ پیامک کنند.

هر روز به قید قرعه به عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند کمک هزینه سفر به کربلای معلا و ۶ جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی اهدا می‌شود.

کد خبر 6754896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها