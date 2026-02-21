به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح شنبه در نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بوشهر با اعضای مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: حضور پرشور و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که ملت ایران پایبند به انقلاب، اسلام و هویت ملی خود هستند و به بیگانگان اجازه دخالت در سرنوشت کشور را نمی‌دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: این حضور باشکوه، بیانگر پویایی ملت ایران و تجدید بیعت مردم با آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود.

وی با تأکید بر اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: این فریضه صرفاً یک تذکر یا کار تشریفاتی نیست، بلکه نظامی برای اصلاح اجتماعی و پیشرفت فرهنگی جامعه اسلامی است و باید به عنوان یکی از ارکان اساسی حیات اجتماعی در نظر گرفته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به شکاف میان برخی نظام برنامه‌ریزی مدیریتی و واقعیت زندگی مردم خاطرنشان کرد: بسیاری از تصمیمات مدیریتی با رویکرد اقتصادی اتخاذ می‌شود در حالی که نیاز به پیوست فرهنگی و اجتماعی دارند، زیرا شهر تنها محل عبور و مرور نیست بلکه بستر حیات اجتماعی و تعامل انسان‌هاست.

زندی‌نیا با اشاره به اجرای پویش «۴۸ ماه خدمت ۴۸ جلسه پاسخگویی در ۴۸ مسجد » در دوره ششم شورا گفت: در این طرح با حضور در مساجد شهر، مشکلات محلی مردم به طور مستقیم بررسی و بر اساس دیدگاه‌های آنان تصمیم‌گیری شد که نتایج مثبتی در حل مسائل شهری و افزایش اعتماد عمومی به مدیریت شهری داشت.

نقش خانواده در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

وی نقش خانواده را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بسیار تعیین‌کننده دانست و افزود: بسیاری از ناهنجاری‌ها از درون خانواده آغاز می‌شود و باید با تقویت ارتباط میان والدین و فرزندان، نقش تربیتی خانواده‌ها را احیا کرد.

رئیس شورای شهر بوشهر با انتقاد از برخی تغییر کاربری‌های غیرمنطبق با بافت فرهنگی و تاریخی گفت: حفظ هویت فرهنگی شهر نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و رعایت دقیق ضوابط قانونی است تا میراث معنوی و تاریخی بوشهر آسیب نبیند.

وی اضافه کرد: با اشاره به طرح شورای فرهنگی اجتماعی محلات و طرح تعالی در شورای ششم گفت: راهکار اساسی در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی، بازگشت به محله‌محوری، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های شهری و پیگیری شورای شهر به عنوان نهاد مطالبه‌گر است.

زندی‌نیا در پایان با اشاره به اهمیت رعایت حقوق عمومی در سطح معابر تأکید کرد: تجاوز به معابر تضییع حق‌الناس است و همه نهادهای مسئول باید برای اجرای دقیق قانون همکاری کنند تا فضای شهری منضبط و عادلانه برقرار شود.