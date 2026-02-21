رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان دشتی، در مجموع ۴۹۲ نفر داوطلب ثبتنام کردند که نسبت به دوره قبل با رشد ۲۸ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: از این تعداد، ۴۲۳ نفر آقا معادل ۸۶ درصد و ۶۸ نفر معادل ۱۴ درصد بانوان هستند که نشاندهنده حضور فعال اقشار مختلف در این عرصه است.
فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت شوراهای اسلامی روستا در توسعه محلی تصریح کرد: افزایش تعداد داوطلبان بیانگر پویایی فضای انتخاباتی و علاقهمندی مردم به مشارکت در مدیریت روستاها است.
مقاتلی خاطرنشان کرد: همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور در شهرستان فراهم شده است.
