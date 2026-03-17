مقاتلی: ۹۹ درصد داوطلبان انتخابات شوراها در دشتی تایید صلاحیت شدند

رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند برگزاری انتخابات بر اساس برنامه زمانبندی در حال انجام است، اظهار کرد: برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان دشتی در مجموع ۴۹۱ نفر ثبتنام کردهاند.
وی افزود: از مجموع ثبتنامکنندگان، ۹۹ درصد افراد در هیأتهای اجرایی سه بخش کاکی، مرکزی و شنبه و طسوج مورد تأیید صلاحیت قرار گرفتهاند.
فرماندار دشتی ادامه داد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در شهرستان دشتی در ۶۳ روستا برگزار میشود.
مقاتلی بیان کرد: در این دوره از انتخابات، داوطلبان برای تصدی ۱۹۳ کرسی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
نظر شما