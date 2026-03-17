۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

مقاتلی: ۹۹ درصد داوطلبان انتخابات شوراها در دشتی تایید صلاحیت شدند

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها این شهرستان ۴۹۱ نفر ثبت‌نام کردند که ۹۹ درصد آن‌ها در سه بخش کاکی، مرکزی و شنبه و طسوج تأیید صلاحیت شدند.

رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند برگزاری انتخابات بر اساس برنامه زمان‌بندی در حال انجام است، اظهار کرد: برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان دشتی در مجموع ۴۹۱ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۹۹ درصد افراد در هیأت‌های اجرایی سه بخش کاکی، مرکزی و شنبه و طسوج مورد تأیید صلاحیت قرار گرفته‌اند.

فرماندار دشتی ادامه داد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در شهرستان دشتی در ۶۳ روستا برگزار می‌شود.

مقاتلی بیان کرد: در این دوره از انتخابات، داوطلبان برای تصدی ۱۹۳ کرسی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

