مقاتلی: ۹۹ درصد داوطلبان انتخابات شوراها در دشتی تایید صلاحیت شدند

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها این شهرستان ۴۹۱ نفر ثبت‌نام کردند که ۹۹ درصد آن‌ها در سه بخش کاکی، مرکزی و شنبه و طسوج تأیید صلاحیت شدند.