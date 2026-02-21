علیرضا قلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زلزله ۴.۴ ریشتری در منطقه رودبنه اظهار کرد: شدت این زمینلرزه به گونهای بود که در برخی دیگر از شهرهای استان نیز احساس شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، دو تیم ارزیاب جمعیت هلالاحمر از مناطق ناصرکیاده در لاهیجان و لاکوژده در آستانه اشرفیه اعزام شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گیلان تصریح کرد: تیمهای ارزیاب در مناطق مورد نظر حضور مستقیم دارند و روند بررسی میدانی ادامه دارد و در صورت دریافت گزارش جدید، اطلاعرسانی انجام خواهد شد.
