۲ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۵

قلیزاده: ۲ تیم ارزیاب هلال‌احمر به رودبنه اعزام شدند

رشت -معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان از اعزام دو تیم ارزیاب در پی وقوع زلزله ۴.۴ ریشتری به رودبنه لاهیجان خبر داد.

علیرضا قلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زلزله ۴.۴ ریشتری در منطقه رودبنه اظهار کرد: شدت این زمین‌لرزه به گونه‌ای بود که در برخی دیگر از شهرهای استان نیز احساس شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، دو تیم ارزیاب جمعیت هلال‌احمر از مناطق ناصرکیاده در لاهیجان و لاکوژده در آستانه اشرفیه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان تصریح کرد: تیم‌های ارزیاب در مناطق مورد نظر حضور مستقیم دارند و روند بررسی میدانی ادامه دارد و در صورت دریافت گزارش جدید، اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.

