به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی، با اشاره به توجه مدیریت شهری دوره ششم به انتقال آب به پایتخت و ایجاد تصفیه‌خانه‌ها، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این دوره مدیریت شهری پیگیری کردیم، مشکل آفت‌زدگی و خشکی برخی از درختان بر اثر کم آبی بود؛ برای حل این مسئله یکی از مهمترین موضوعات استفاده از پساب و انتقال آن از تصفیه خانه‌های مختلف موجود در سطح شهر بود.

وی همچنین تصریح کرد: برای مثال انتقال پساب از تصفیه‌خانه‌های فیروز بهرام، اکباتان، شهرک شهید محلاتی و سایر تصفیه خانه‌ها در این دوره دنبال شد. از سویی دیگر احداث تصفیه‌خانه در برخی از نقاط دارای کمبود مورد توجه قرار گرفت.

پیرهادی با تأکید بر اینکه این تصفیه‌خانه‌ها باید توسط وزارت نیرو و یا به عبارتی مجموعه آب و فاضلاب احداث می‌شد، تصریح کرد: این مجموعه شرایط مالی لازم را نداشت؛ لذا مقرر شد طی تفاهم‌نامه‌ای که شهرداری تهران با آبفا از گذشته داشت، اقداماتی صورت بگیرد. ما هم بودجه‌ای را در شورای اسلامی شهر تهران برای ایجاد هشت تصفیه خانه‌ای که باید در شهر با نظارت مجموعه آب و فاضلاب ساخته می‌شد، در نظر گرفتیم و از این هشت تصفیه‌خانه، چهار مورد را در اولویت قرار دادیم.

اختصاص ۱۰ همت بودجه برای احداث تصفیه‌خانه‌ در پایتخت

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این دوره تنها برای احداث تصفیه‌خانه‌ها مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه تصویب کردیم، یادآور شد: تعدادی تصفیه‌خانه‌ لوکال توسط مناطق پیشنهاد شد که برای این موارد نیز بودجه قرار دادیم.

نشتی آب سد لار چه زمانی به تهران می‌رسد؟/ افزایش صدها برابری بودجه آب و محیط زیست در دوره ششم مدیریت شهری

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود مشکل کمبود آب شرب در شهر تهران، تصریح کرد: نشتی سد لار ۱۶۵ میلیون متر مکعب است که قرار شد به تهران منتقل شود و قسمتی از کمبود آب در پایتخت را جبران کند؛ لذا برای این موضوع نیز همانطور که در سال ۱۴۰۴ بودجه مشخصی پیش‌بینی کردیم، سه هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۱۴۰۵ در نظر گرفتیم تا در این زمینه به دولت کمک و از این مسیر بتوانیم بخشی از بحران آب را مدیریت کنیم.

پیرهادی با بیان اینکه هزار میلیارد تومان نیز به انتقال آب از سد طالقان در سال ۱۴۰۴ اختصاص یافت، یادآور شد: خط انتقال آب از طالقان به تهران به اتمام رسید و قسمتی از خط انتقال نشتی آب از سد لار نیز امسال صورت گرفت و با بودجه‌ای که در سال آینده در نظر گرفته‌ایم، به نظر می‌رسد تا اواسط سال ۱۴۰۶ نشتی سد لار با حجم ۱۶۵ میلیون متر مکعب به تهران برسد؛ اگر این اقدامات در سنوات و دهه‌های گذشته انجام می‌شد ما امروز شاهد این حجم از بحران در شهر تهران نبودیم.

پیش‌بینی هزار میلیارد تومان برای تجهیز مراکز پرمصرف به وسایل کاهنده آب

وی ادامه داد: مجموعه‌های پرمصرفی همچون مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز نظامی و دیگر بخش‌ها در تهران وجود دارد که برای صرفه‌جویی در مصرف آب این‌ مجموعه‌ها بودجه هزار میلیارد تومانی جهت تجهیز به وسایل کاهنده در نظر گرفتیم. در بودجه ۱۴۰۵ طی تفاهم‌نامه‌هایی که شهرداری تهران با مجموعه‌های مختلف منعقد می‌کند تخصیص بودجه انجام خواهد شد که قطعاً اتفاق اثرگذاری در صرفه‌جویی در مصرف آب خواهد بود.

پیرهادی همچنین تصریح کرد: علاوه بر تلاش‌های شهرداری، وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب نیز باید در انتقال نشتی آب از خطوط به تهران اقدامات لازم را انجام دهد.

ساخت چهار تصفیه‌خانه در بوستان‌های جنگلی تهران

وی با اشاره به تلاش‌های مدیریت شهری تهران برای ایجاد مخازن آب در بوستان‌ها جهت آبیاری فضای سبز، یادآور شد: ساخت مخازن توسط مناطق ۲۲گانه نیز در این دوره دنبال شد؛ در همین راستا چهار تصفیه‌خانه در خرگوش‌دره، غرب دریاچه چیتگر، بوستان جنگلی لویزان و سرخه‌حصار ایجاد خواهد شد که قطعاً می‌تواند به تأمین آب پایدار در این بوستان‌ها کمک کند و در آینده این بوستان‌ها مجموعه‌هایی سبز در شهر تهران خواهند بود که علاوه بر فراهم کردن فضای تفرجگاهی مناسب، هوای تهران را تلطیف خواهند کرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اعلام افزایش صدها برابری بودجه حوزه آب و محیط‌زیست در این دوره مدیریت شهری نسبت به سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: بودجه‌ ۳۹ میلیارد تومانی این حوزه در سال ۱۴۰۰ به ۱۸ همت رسیده که این میزان افزایش تنها به این دلیل بود که بتوانیم فضای سبز پایدار و اثرگذار و شهری باطراوت داشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی که در این دوره مدیریت شهری در حوزه محیط‌زیست صورت گرفت، به نوبه خود بی‌نظیر بود که باید از همکاری اعضای شورا جهت تصویب بودجه و برنامه‌ریزی در این زمینه و اقدامات شهرداری در همین راستا تقدیر کرد.