به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان آسیا از امروز (شنبه ۲ اسفند) در اندونزی آغاز شد و طی آن نمایندگان ایران به مصاف حریفان شان رفتند.

در اسلحه اپه پسران، دانیال منصوری در جدول مقدماتی تنها صاحب یک برد شد با این حال راهی جدول اصلی شد. او نتیجه نخستین دیدار خود در این جدول را به ۱۵ به ۸ به نماینده هنگ کنگ واگذار کرد و حذف شد.

در اسلحه فلوره دختران هم آترینا آریامنش با دستیابی به ۲ برد در جدول مقدماتی، راهی جدول اصلی شد. او در این جدول مقابل نماینده چین متحمل شکست شد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

در رده بندی نهایی، دانیال منصوری در اسلحه اپه پسران در جایگاه ۵۵ ایستاد و آترینا آریامنش در فلوره دختران در رده ۴۰ قرار گرفت.

کامیار شهسواری، حسام مرادی و محمد طاها عباس زاده سه نماینده ایران در اسلحه سابر هستند که دیدارهای شان را امروز برگزار می کنند.