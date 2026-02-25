به گزارش خبرنگار مهر، دانیال منصوری تنها نماینده ایران در اسلحه اپه پسران رقابت های شمشیربازی قهرمانی جوانان آسیا بود که تا جدول ۳۲ نفره پیش رفت اما موفق به صعود بیشتر نشد.

این شمشیرباز با ۴ باخت و ۲ برد به کار خود در جدول گروهی پایان داد. او در جدول ۶۴ نفره برابر نماینده کره جنوبی به برتری ۱۴ بر ۱۱ دست یافت و یک مرحله دیگر صعود کرد.

منصوری درجدول ۳۲ نفره به مصاف حریفی از عربستان رفت، او در این رقابت با نتیجه ۱۵ به ۷ شکست خورد و حذف شد.

در رده بندی نهایی، منصوری در جایگاه ۳۱ ایستاد.

رقابت های شمشیربازی قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی اندونزی در جریان است.