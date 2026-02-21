۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

شمشیربازی نوجوانان آسیا - اندونزی

هر سه نماینده اسلحه سابر ایران حذف شدند

با حذف هر سه نماینده اسلحه سابر ایران در مسابقات شمشیربازی نوجوانان قهرمانی آسیا، پرونده ایران در بخش انفرادی این رقابت‌ها بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان آسیا که در اندونزی جریان دارد و در بخش انفرادی اسلحه سابر، کامیار شهسواری در مرحله گروهی تمام باخت شد و از صعود به جدول اصلی بازماند.

محمد طاها عباس زاده با ۲ برد و ۴ باخت از مرحله گروهی صعود کرد. او در جدول ۶۴ نفره برابر نماینده چین تایپه با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ برد و راهی جدول ۳۲ نفره شد اما در این جدول با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ برابر حسام مرادی دیگر نماینده ایران باخت و حذف شد.

حسام مرادی در حالی در جدول ۳۲ نفره موفق به شکست عباس زاده شد که با ۴ برد و ۲ باخت از مرحله گروهی بالا آمد. او در جدول ۶۴ نفره حریفی از هند را ۱۵ بر ۱۳ شکست داد. مرادی بعد از غلبه بر عباس زاده، در جدول ۱۶ نفره برابر حریفی از کره جنوبی قرار گرفت. مرادی نتیجه این رقابت را ۱۵ به ۱۱ واگذار کرد و حذف شد.

با حذف سه نماینده ایران در اسلحه سابر رقابت های شمشیربازی نوجوانان قهرمانی آسیا، پرونده ایران در بخش انفرادی این بخش بسته شد. پیش از این در اسلحه اپه پسران، دانیال منصوری در جدول مقدماتی تنها صاحب یک برد شد با این حال راهی جدول اصلی شد. او نتیجه نخستین دیدار خود در این جدول را به ۱۵ به ۸ به نماینده هنگ کنگ واگذار کرد و حذف شد.

در اسلحه فلوره دختران هم آترینا آریامنش با دستیابی به ۲ برد در جدول مقدماتی، راهی جدول اصلی شد. او در این جدول مقابل نماینده چین متحمل شکست شد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

کد خبر 6755331

