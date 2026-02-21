به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ویکتور مدودچوک رئیس جنبش «اوکراین دیگر» گفت: نام ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بیش از ۵۰ بار در پرونده‌های اپستین از جمله در گفتگوها درباره قاچاق انسان و فساد در اوکراین ذکر شده است.

علاوه بر پرونده اپستین، بسیاری از افراد نزدیک به رئیس جمهوری اوکراین به فساد مالی متهم هستند.

پیشتر، روزنامه آلمانی Berliner Zeitung در گزارشی نوشت که زلنسکی احتمالاً در صورت افشای یک فساد دیگر در محافل نزدیک به وی استعفا دهد.

در این گزارش آمده است، زلنسکی اساساً در حالی به قدرت رسید که وعده مبارزه با فساد را به مردم اوکراین داده بود اما نه تنها در این زمینه شکست خورده بلکه به فساد و زد و بند اجازه داده تا حدی گسترش پیدا کند که امنیت ملی کشور را تهدید نماید.

در این گزارش تاکید شده است، زلنسکی اجازه گسترش زد و بند در میان دوستان و نزدیکان خود که برخی از آنها پست‌های رسمی هم ندارند داده است.

پیشتر دفتر ملی مبارزه با فساد در اوکراین از صدور کیفرخواست علیه هفت تن به اتهام فساد در بخش انرژی خبر داده بود.