۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۱۴

مجارستان با اختصاص وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین مخالفت کرد

وزیر امور خارجه مجارستان، تأکید کرد که دولت بوداپست مانع اعطای وام اتحادیه اروپا به اوکراین به ارزش ۹۰ میلیارد یورو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «پیتر سیارتو»، وزیر امور خارجه مجارستان اعلام کرد که دولت این کشور به دلیل جلوگیری اوکراین از عبور نفت روسیه از خط لوله «دروژبا»، با اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به کی‌یف مخالفت کرده است.

سیارتو گفت: ما تصمیم گرفتیم اختصاص وام نظامی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین را تا زمانی که این کشور انتقال نفت از طریق خط لوله دروژبا را از سر نگیرد، متوقف کنیم.

وی افزود: اوکراین تا زمانی که مانع تأمین نفت مجارستان شود، قادر به دریافت این وام نظامی ۹۰ میلیارد یورویی نخواهد بود.

پیش‌تر روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده بود که سفیر مجارستان در اتحادیه اروپا مخالفت خود را با تصمیم این اتحادیه برای استقراض ۹۰ میلیارد یورو برای کمک به اوکراین اعلام کرده است.

گفتنی است که تصمیم برای اختصاص ۹۰ میلیارد یورو به‌صورت وام به اوکراین برای دوره‌ی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ در نشست سران اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۲۵ گرفته شد.

کد خبر 6754827

    IR ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      اروپاییان خودشان در فقر به سر میبرند و دائم دارند بر بودجه نظامی می افزاید این خود به معنای جنگ جهانی است

