۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰

حمله اوکراین به کارخانه تولید موشک در روسیه

برخی گزارش ها ادعا می کنند که در حمله پهپادی اوکراین به یک کارخانه‌ تولید موشک در روسیه، چند نفر زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی ان بی سی نیوز ادعا کرد که پهپادهای اوکراینی به یک کارخانه صنعتی در اعماق روسیه حمله کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، طبق یک پست تلگرامی از سرگئی باگین، وزیر بهداشت محلی، این حمله در جمهوری اودمورت روسیه رخ داد و ۱۱ زخمی نیز بر جای گذاشت که ۳ نفر از آنها در بیمارستان بستری شده اند.

از سوی دیگر، الکساندر برچالوف رئیس این منطقه‌، در یک پست تلگرامی دیگری گفت: یکی از تأسیسات این جمهوری توسط پهپادهایی که از سوی اوکراین پرتاب شده بود، مورد حمله قرار گرفت.

وی افزود که این حمله باعث بروز جراحات و خساراتی شد، اما نام محل مورد نظر را ذکر نکرد و جزئیات بیشتری را نیز ارائه نداد.

