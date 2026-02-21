به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در کمیسیون ایمنی راههای لرستان با تأکید بر تفاوت ماهوی این کارگروه با سایر کارگروههای اجرایی، خواستار همافزایی حداکثری دستگاهها برای کاهش تلفات جادهای شد.
وی گفت: کارگروه ایمنی راهها با سایر کارگروهها تفاوت جدی دارد، هرچقدر بتوانیم همافزایی و کار تیمی داشته باشیم در نجات جان انسانها سهیم خواهیم بود.
کاهش تصادفات جرحی در جادههای لرستان
معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه در سایر کارگروهها بحث ایجاد اشتغال و واحدهای تولیدی مطرح است، افزود: اگر بتوانیم تلفات جادهای را کاهش دهیم، پیش خدا و وجدان خودمان روسفیدیم. اینجا بحث آمار و ارقام نیست، بحث جان مردم است.
مجیدی با اشاره به آمار ۱۰ماهه امسال، گفت: آمار قابل دفاعی در بحث تصادفات داریم و خوشبختانه کاهش خوبی رقم خورده است، بهطوری که تصادفات جرحی از ۱۸ مورد در روز به هشت مورد کاهشیافته که نشاندهنده موفقیت نسبی است.
وی تصریح کرد: باید تحلیل کنیم که در کدام بخشها خوب کار کردهایم تا آن نقاط را پررنگتر کنیم. البته در بحث فوتیها نیز کاهش داشتهایم که همسو با آمار کشوری است.
معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه فضای جلسات باید تحلیلیتر باشد، گفت: شاید لازم باشد جلسات را در شهرستانهای پرحادثه برگزار کنیم تا حساسیتها بیشتر شود و از ظرفیت فرمانداریها و شهرداریها استفاده بهینه کنیم.
۲.۷ میلیارد برای کمربندی غربی خرمآباد اختصاص یافت
مجیدی از تشکیل ستاد تسهیلات سفر از هفته آینده خبر داد و گفت: باتوجهبه نزدیکی عید نوروز، موضوع حملونقل، جاده و ایمنی سفر نقش پررنگتری پیدا میکند و باید همه دستگاهها پایکار باشند.
مجیدی، تصریح کرد: باید از ظرفیت آموزشوپرورش و بهویژه صداوسیما برای نهادینهسازی فرهنگ ایمنی در ذهن مردم استفاده کنیم. برنامههایی مانند «پژواک» و تولید محتوای مستند میتواند مؤثر باشد.
وی به تخصیص اعتبارات قابلتوجه برای طرحهای راهسازی اشاره کرد و گفت: دیروز با پیگیریهای استاندار لرستان و همراهی مسئولان کشوری، ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای محور کوهدشت و واریانت «چنار» مصوب شد که هفته آینده عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین از نهاییشدن اعتبار ۲.۷ همت برای کمربندی غربی خرمآباد خبر داد و افزود: فراخوان مناقصه این پروژه برای چاپ ارسال شده و پنجشنبه منتشر میشود. انشاءالله در شب عید کلنگزنی این پروژه را خواهیم داشت و طی سه سال به بهرهبرداری میرسد.
کار در حوزه ایمنی تعارف ندارد
مجیدی با بیان اینکه کار در حوزه ایمنی تعارف ندارد، گفت: اگر دستگاهی در این زمینه کوتاهی کند، ترک فعل محسوب شده و دستگاه قضایی آن را پیگیری میکند.
وی با اشاره به بلاتکلیفی جانمایی پایگاه اورژانس، به دفتر فنی استانداری دستور داد حداکثر تا هفته آینده این موضوع را تعیین تکلیف کند.
معاون عمرانی استانداری لرستان با انتقاد از حجم بالای دستور کار جلسات، گفت: وقتی سرعت جلسات بالا میرود، کیفیت قربانی میشود. پیشنهاد میکنم دستور کار را کاهش دهیم تا بتوانیم تحلیل عمیقتری داشته باشیم.
مجیدی همچنین خواستار ارائه گزارش عملکرد آموزشوپرورش در حوزه فرهنگسازی ترافیکی در جلسات آتی شد و افزود: امیدواریم با همافزایی و تقسیم کار مشخص، موضوع ایمنی که دغدغه همه است با حساسیت بیشتری پیگیری شود.
