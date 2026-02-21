افتتاح طرح بهسازی ورودی دیباج؛ کاهش تصادفات هدفگذاری شد

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه فاز اول میدان امام حسین(ع)، ورودی شهر دیباج دامغان کریدور شمال به جنوب به بهره برداری رسید تاکید کرد: هدف از این طرح کاهش تصادفات و ایمن سازی تردد خودروها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه از آنجا که دیباج با توجه به قرار گیری در محدوده تردد هزاران مسافر بین استان های سمنان و مازندران و همچنین سمنان و تهران قرار دارد، حجم بالایی از تردد در ورودی این شهر صورت می گیرد که نیاز بود این ورودی بهسازی شود تا از بروز تصادفات جلوگیری کنیم.

فرماندار دامغان با بیان اینکه طرح بهسازی ورودی دیباج به خصوص از آنجا اهمیت دارد که سالانه ده ها هزار خودرو از همین مسیر به سمت گلوگاه و کیاسر در تردد هستند، تاکید کرد: این طرح به ویژه در فصل سرما و زمستان و بدی آب و هوا می تواند از بروز تصادفات جلوگیری کند در نتیجه اجرای آن در زمره اولویت های طرح های عمرانی شهرستان دامغان بود.

نوچه ناسار با بیان اینکه این طرح در روان سازی ترافیک هم در ورودی و هم خروجی دیباج اجرا شده است، تاکید کرد: برای فاز اول این پروژه ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این طرح شامل اصلاح هندسی، ایجاد گذر، دوربرگردان و ... بود، افزود: فاز دوم این پروژه نیز نصب المان و روشنایی است در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.