انجام عملیات ترمیم آسفالت در ۲۴۰ کیلومتر جاده های سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از عملیات بهسازی روکش آسفالت محور سمنان - دامغان از اجرای ۲۴۰ کیلومتر عملیات درزگیری راه های مواصلاتی استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این پروژه در سطح محورهای شریانی به ویژه کوریدور تهران- مشهد انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این عملیات با استفاده از قیر پلیمری اجرا شده است، افزود: برای این طرح اعتباری حدود ۱۷۰ میلیارد ریال از منابع ملی هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان اهداف پروژه را افزایش ایمنی کاربران جاده ای عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح در واقع از رویه آسفالت حفاظت و نگهداری خواهد کرد.

قدمی با اشاره به اینکه جلوگیری از نفوذ آب در لایه های زیرین جاده ها دیگر مزایای این طرح است، تصریح کرد: این پروژه طول عمر آسفالت را افزایش داده و باعث کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری می شود.

وی افزود: با برنامه ریزی این پروژه در محورهای مواصلاتی انجام و مانع ایجاد ترک های سطحی در آسفالت می شود.