به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش طرح ملی «با انرژی ها» را با هدف گفتمان سازی، فرهنگ سازی و ترویج رفتار صحیح مصرف در مدرسه، محله و منزل به ادارات کل آموزش پرورش استانها ابلاغ کرد.
گفتنی است؛ در راستای تحقق سیاستهای کلان کشور در زمینه مدیریت مصرف آب و انرژی، صیانت از منابع ملی و پیشرفت روزافزون کشور و با توجه به نقش راهبردی آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده و شکلدهی به نگرشها و رفتارهای اجتماعی، طرح ملی «با انرژی ها» با رویکردی آموزشی، تربیتی و مشارکتی در وزارت آموزش و پرورش طراحی و اجرایی شده است.
این برنامه مبتنی بر تفاهم نامه مشترک میان وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین با سازمان محیط زیست با هدف فرهنگ سازی، اصالح الگوی مصرف و تحقق کاهش واقعی و قابل سنجش مصرف آب و انرژی در مدارس، خانوادهها و جامعه دانشآموزی اجرا میشود.
