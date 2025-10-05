علی گودرزی در جلسه امضای تفاهمنامه شرکت گاز استان با ادارهکل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه صنایع کشور همچنان وابستگی بالایی به انرژیهای فسیلی دارند، اظهار کرد: حرکت به سمت تعادل در استفاده از منابع مختلف انرژی از جمله سیاستهای وزارت نفت است.
وی با اشاره به اینکه ناترازی انرژی موضوعی نیست که در یک سال ایجاد شده باشد، تصریح کرد: رفع این مشکل نیز نیازمند برنامهریزی بلندمدت و استمرار اقدامات اصلاحی است.
گودرزی یکی از سیاستهای شرکت گاز را بهینهسازی موتورخانهها عنوان کرد و افزود: اگر به جای سوزاندن غیربهرهور گاز به صادرات آن فکر کنیم، هم منافع اقتصادی کشور افزایش مییابد و هم از اتلاف منابع جلوگیری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم در ادامه با اشاره به هدررفت بالای انرژی در نیروگاههای قدیمی گفت: نوسازی و ارتقای راندمان این نیروگاهها از مهمترین الزامات مدیریت بهینه انرژی است.
وی همچنین نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی را یکی از راهکارهای مؤثر مقابله با ناترازی دانست و خاطرنشان کرد: در این زمینه، دانشآموزان بهعنوان قشر اثرگذار جامعه بیشترین ظرفیت و توانایی را در یادگیری و انتقال مفاهیم صرفهجویی دارند.
گودرزی در پایان از تفاهمنامه شرکت گاز استان قم با ادارهکل آموزش و پرورش استان یاد کرد و گفت: هدف از امضای این تفاهمنامه، آموزش و ترویج مصرف بهینه انرژی در میان دانشآموزان بهعنوان آیندهسازان کشور است.
شرکت ملی گاز ایران همواره پشتیبان آموزش و پرورش بوده است
در این جلسه همچنین محمدجواد محمدیسعید، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم نیز با اشاره به ظرفیتهای این ادارهکل در تعلیم و تربیت دانشآموزان، تأکید کرد: ارزشآفرینی و فرهنگسازی دو نقش اصلی ادارهکل آموزش و پرورش است.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۱۵ هزار دانشآموز، ۱۷ هزار معلم و ۷ هزار بازنشسته تحت پوشش آموزش و پرورش استان قرار دارند، افزود: موضوع ناترازی انرژی، بهویژه در بخش مصرف گاز، اهمیت بالایی دارد و امیدواریم بتوانیم با این تفاهمنامه گام بزرگی در فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی برداریم.
محمدیسعید در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز ایران در تمامی موضوعات مختلف، از لحاظ محتوایی، کیفی و اعتباری همواره پشتیبان آموزش و پرورش بوده است و با اقدامات انجام شده امید است که این همکاری تداوم داشته است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای این تفاهمنامه، آموزش و پرورش و شرکت گاز استان قم بتوانند گام مؤثری در ارتقای فرهنگ مصرف بهینه انرژی و تربیت نسل آینده کشور بردارند.
تدابیر لازم برای عبور امن از فصل سرد اتخاذ شود
مهدی متقیان، مشاور عالی استاندار و مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در مصرف انرژی، تأکید کرد: آموزش فرهنگ مصرف بهینه به دانشآموزش که از سوی شرکت ملی گاز ایران در حال انجام است جای قدردانی دارد.
وی با بیان اینکه استان قم در حوزه گاز میبایست با کمترین مشکل از فصل سرما عبور کند، افزود: تمامی اقدامات شرکت گاز باید قابل رصد و سنجش باشد تا اثربخشی آنها مشخص شود.
متقیان همچنین با اشاره به آغاز فصل سرد سال، خاطرنشان کرد: درسهای آموخته جنگ باید در عمل و در تمامی دستگاههای اجرایی استان بهکار گرفته شود تا مدیریت بحران و آمادگی مقابله با ناترازی انرژی به بهترین شکل تحقق یابد.
