فاطمه ترسا تهیه‌کننده برنامه «خانه دوست اینجاست» که در زمان افطار رادیو فرهنگ پخش می شود، به خبرنگار مهر بیان کرد: مهم‌ترین چالش در تولید این مجموعه رمضانی، ایجاد تعادل میان جذابیت رسانه‌ای و حفظ اصالت معنوی ماه رمضان است. هدف این نیست که برنامه صرفاً رنگ‌وبوی مناسبتی داشته باشد یا به تکرار کلیشه‌های رایج بسنده کند بلکه تلاش شد اثری تولید شود که مخاطب با آن زندگی کند.



وی اضافه کرد: از همین رو، تمام اجزای تولید از فرم ایده اولیه تا اجرا بر پایه یک درک مشترک از پیام برنامه شکل گرفت؛ اینکه رمضان فرصتی برای بازسازی روابط انسانی است و تلاش کردیم «خانه دوست اینجاست» برنامه‌ای باشد که از دل مردم و از دل همین کوچه‌خیابان‌های شهر، فرهنگ روزه‌داری را به معنای تفکر و اصلاح درونی خودمان بازنمایی کند.

این تهیه کننده درباره تیم برنامه توضیح داد: در هماهنگی گروه تولید، تأکید ویژه‌ای بر هم‌سویی محتوایی وجود داشت. نویسنده، گوینده، صدابردار و کارگردان همگی باید به یک نگاه واحد می‌رسیدند؛ نگاهی که «خانه دوست اینجاست» را به‌عنوان نماد جامعه‌ای همدل و زنده معنا می‌کند. انتخاب گویندگان نیز با دقت انجام شد؛ صداهایی که توانایی انتقال آرامش لحظات افطار را داشته باشند، اما در عین حال صمیمی و باورپذیر باشند؛ صدایی که نه بیش از حد رسمی باشد و نه بیش از اندازه احساسی.

ترسا با معرفی گویندگان برنامه گفت: همکاران بسیار خوبم نگین خواجه‌نصیر، احسان همتی، ارسلان جولایی، علیرضا تابان، شیرین روستایی، حمیرا فراتی و مژگان پارسا نهایت همکاری را داشتند تا در چینش بخش‌ها کنار کارشناسان بتوانیم فضای یک مجتمع را تداعی کنیم؛ فضایی که در آن اهالی یک مجتمع که در کنار یک مسجد قرار گرفته، در تکاپو هستند که هم افطار را کنار هم باشند و هم در خلال این روایت، فضای آرام بخش افطار را فراهم کنند.

وی درباره نقطه قوت برنامه یادآور شد: از منظر تولید، ساختار نمایشی برنامه یکی از نقاط قوت اصلی به شمار می‌آید. این ساختار کمک کرد پیام‌های اخلاقی و معنوی، به‌جای بیان مستقیم، در دل روایت جاری شوند. مخاطب درگیر داستان شده و پیام، بی‌واسطه و طبیعی به او منتقل می‌شود. این همان جایی است که رسانه می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند.

تهیه‌کننده «خانه دوست اینجاست» ادامه داد: توجه به ضرباهنگ برنامه، زمان‌بندی بخش‌ها و هماهنگی با حال‌وهوای ساعات پیش از افطار، از دیگر نکات کلیدی در تهیه‌کنندگی این مجموعه بود. رمضان زمانی لطیف و حساس است و هر عنصر اضافه یا نابه‌جا می‌تواند این فضا را مخدوش کند. تلاش شد سکوت‌ها، موسیقی و لحن اجرا همگی در خدمت معنا باشند.

وی درباره بخش کارشناسی برنامه نیز بیان کرد: ما کارشناسانی داریم که در کنار تخصص در رشته خود توانستند پا به پای گویندگان و بازیگران با فضای نمایشی همراه شوند تا مخاطب را در بطن داستان شنونده مباحث کارشناسی کند؛ با آوردن مثال‌هایی از زندگی روزمره که برای هر کدام از ما ممکن است اتفاق بیفتد و کارشناسانی مثل حجت الاسلام هدایت عباسی، یعقوب زلکی قربانپور و اکبر کتابدار نقش مؤثری در این مسیر داشتند.

ترسا در پایان گفت: در مجموع، این مجموعه تلاشی است برای اثبات اینکه برنامه رمضانی می‌تواند هم جذاب باشد و هم عمیق، هم شنیدنی باشد و هم ماندگار که امیدوارم تاکنون موفق شده باشیم.