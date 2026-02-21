شرط استطاعت در روزه داری؛ ضعف جسمانی چه حد و اندازه ای دارد؟

حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، سن بلوغ، عقل و درک و استطاعت را شروط روزه داری در ماه رمضان دانست و ابراز کرد: استطاعت البته در این بین از جمله شروطی است که کمتر به وظایف روزمره مانند نماز برمی گردد زیرا تقریباً همگان شرایط نماز خواندن را دارند.

وی افزود: برخی این سوال را مطرح می کنند که اگر کسی به واسطه بیمای نتوانسته باشد نمازش را بخواند حکمش چیست که در پاسخ باید گفت حتماً این نماز های نخوانده، قضا خواهند داشت ولو اینکه انسان در بیماستان و بیمای باشد و اگر فوت کند باید برای او بجای آورده شود لذا عدم استطاعت نافی وظیفه شرعی نیست.

بلوغ جسمی و فکری

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه انسان در صورت بلوغ و فهم عقلی باید نماز بخواند حتی اگر به لحاظ جسمی نمی تواند سرپا بایستد یا حتی بنشیند، تاکید کرد: نماز را می توان به هر نوعی خواند زیرا ساقط نمی شود اما موضوعی مانند حج و روزه نیازمند استطاعت نیز است.

آرامی با بیان اینکه کسی که مریض است روزه برای سلامتی اش ضرر دارد نباید روزه بگیرد، ابراز کرد: حتی علمای دینی می گویند اگر کسی احتمال بدهد که با روزه داری آسیب به او وارد و یا بیمارش اش تشدید می شود هم نباید روزه بگیرد .

وی با بیان اینکه اگر کسی توان جسمی روزه داری نداشت برای مثال دختری که تازه به سن تکلیف رسیده و بسیار ظریف و نحیف است، افزود: شاید این سوال پیش بیاید که معیار این عدم توانمندی چیست زیرا هر کسی بالاخره در زمان روزه داری ممکن است گرسنه شود، دچار ضعف شود پس چطور می توان فهمید که عدم توان بدنی در روزه داری چگونه است.

چه زمان می توان روزه نگرفت؟

امام جمعه گرمسار در پاسخ این موضوع گفت: آنجایی مجوز روزه نگرفتن برای فرد صادر می شود که ضعف بدنی او از حد تحمل خارج باشد و یا به هیچ وضع نمی شود آنرا تحمل کرد و خدایی ناکرده امکان دارد ممکن بروز مخاطرات جسمی برای روزه دار شود که در این صورت نباید روزه گرفت.

آرامی با بیان اینکه دختران تازه بالغ ما نباید تحت تاثیر حرف های غلظ غیرکارشناسی قرار بگیرند زیرا از ۹ سال تمام قمری به بعد روزه بر آنان واجب است، بیان داشت: امکان دارد این افراد در مکالمات روزمره عبارت هایی را بشنوند مانند اینکه شما هنوز بچه هستید یا شما ضعیف هستید و ... که نباید وقعی نهاد زیرا واجبات الهی باید انجام شوند از جمله آنها هم می توان به روزه و نماز و ... اشاره کرد.

وی با بیان اینکه تدابیری هم می توان اندیشید که به خصوص دختران ما ( زیرا پسران از ۱۵ سالگی روزه بر آنان واجب شده و در نتیجه شرایط جسمانی بهتری دارند) بتوانند شرایط روزه داری را بهتر تحمل کنند از جمله آنها می توان به کمک خانواده ها، تهیه غذاهای مقوی، استراحت بیشتر در طول روز و ... اشاره کرد اما هر کجا که ضعف بسیار جدی بر انسان غالب شد، مجوزی برای عدم روزه گرفتن صادر می شود.

