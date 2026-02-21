به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور صبح شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان با اشاره به اهمیت تصمیمات این شورا اظهار کرد: مصوبات شورای ترافیک باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود و هیچ‌گونه تعلل در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی از معاونت عمرانی فرمانداری خواست نسبت به دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات کوتاهی داشته‌اند، به صورت مکتوب تذکر داده شود تا روند اجرای تصمیمات با جدیت بیشتری دنبال شود.

فرماندار چالوس در ادامه بر لزوم تشکیل یک تیم کارشناسی برای شناسنامه‌دار کردن سرعت‌کاه‌های سطح شهرستان تأکید کرد و گفت: سرعت‌کاه‌های غیر اصولی یا مازاد باید با روش‌های استاندارد کاهش سرعت جایگزین یا حذف شوند تا هم ایمنی تردد افزایش یابد و هم از ایجاد نارضایتی عمومی جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به فرسودگی و آسیب‌دیدگی برخی علائم راهنمایی و رانندگی، خواستار تعویض و تعمیر فوری آن‌ها شد و افزود: نصب دوربین‌های ثبت و پایش سرعت، استفاده از علائم استاندارد و رنگ‌آمیزی اصولی سرعت‌کاه‌ها باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

در پایان این نشست، بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای ایمنی عبور و مرور شهری و کاهش سوانح تأکید شد.