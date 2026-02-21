  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

انفجار در معدن سرب در ایالت مرکزی نیجریه

انفجار در یک سایت معدن سرب در ایالت مرکزی نیجریه منجر به کشته شدن حداقل ۳۸ نفر و زخمی شدن ۲۵ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این سایت که توسط شرکت Solid Mining در جامعه زوراک در منطقه دولت محلی واس اداره می‌شود، پلمپ شده است.

دله آلیک، وزیر توسعه مواد معدنی جامد، روز شنبه دستور تحقیق را صادر کرد و خاطرنشان کرد که قربانیان در حین استخراج در سایت معدن زیرزمینی در معرض انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار گرفته‌اند.

آلیک گفت که تعطیلی سایت معدن «برای مهار اوضاع و انجام تحقیقات ضروری» بوده است و افزود که تیمی از مقامات و محققان برای بررسی علل دور و نزدیک این حادثه و توصیه تحریم‌ها اعزام شده‌اند.

وی افزود که این منطقه یک سایت سرب متروکه با ماده معدنی ذخیره شده مستعد انتشار اکسید سولفوریک بود.

وی گفت که روستاییان، بی‌خبر از ماهیت سمی انتشار گازهای گلخانه‌ای، در حین استنشاق این ماده گازی، مشغول استخراج بودند.

کد خبر 6755071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها