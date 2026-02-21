انفجار در معدن سرب در ایالت مرکزی نیجریه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این سایت که توسط شرکت Solid Mining در جامعه زوراک در منطقه دولت محلی واس اداره می‌شود، پلمپ شده است.

دله آلیک، وزیر توسعه مواد معدنی جامد، روز شنبه دستور تحقیق را صادر کرد و خاطرنشان کرد که قربانیان در حین استخراج در سایت معدن زیرزمینی در معرض انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار گرفته‌اند.

آلیک گفت که تعطیلی سایت معدن «برای مهار اوضاع و انجام تحقیقات ضروری» بوده است و افزود که تیمی از مقامات و محققان برای بررسی علل دور و نزدیک این حادثه و توصیه تحریم‌ها اعزام شده‌اند.

وی افزود که این منطقه یک سایت سرب متروکه با ماده معدنی ذخیره شده مستعد انتشار اکسید سولفوریک بود.

وی گفت که روستاییان، بی‌خبر از ماهیت سمی انتشار گازهای گلخانه‌ای، در حین استنشاق این ماده گازی، مشغول استخراج بودند.