به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری صبح چهارشنبه در نشست خبری چهل‌ویکمین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان پسر و سی‌وپنجمین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان دختر در اصفهان اظهار کرد: عدالت، کیفیت و هویت سه رویکرد اصلی در طراحی و اجرای این مسابقات است.

وی با تشریح رویکردهای معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارتخانه گفت: فعالیت‌های ورزشی در چارچوب سند تحول بنیادین و سایر اسناد بالادستی، بخشی از فرآیند تربیت تمام‌ساحتی دانش‌آموزان است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آثار این فعالیت‌ها به ساحت زیستی و بدنی محدود نمی‌شود و در تقویت هویت، مهارت‌های اجتماعی، اعتمادبه‌نفس، سلامت روان و نشاط دانش‌آموزان نیز نقش دارد.

جعفری مسابقات ورزشی دانش‌آموزی را یک کارگاه عملی تعلیم و تربیت دانست و افزود: دانش‌آموزان در میدان ورزش مفاهیمی همچون کار تیمی، احترام به قانون و دیگران، مسئولیت‌پذیری، پذیرش پیروزی و شکست و تلاش برای پیشرفت را به‌صورت عملی تجربه می‌کنند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: فرآیند مسابقات از مدرسه آغاز می‌شود و پس از مراحل منطقه‌ای و استانی به مسابقات کشوری و در نهایت عرصه‌های بین‌المللی می‌رسد. در این مسیر زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی نیز فراهم می‌شود.

شیوه جدید برگزاری برای افزایش مشارکت و تحقق عدالت ورزشی

جعفری تغییر شیوه برگزاری مسابقات در سال جاری را مبتنی بر ارزیابی دوره‌های گذشته و با هدف افزایش مشارکت و تحقق عدالت ورزشی عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته برخی استان‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی، مسافت و امکانات امکان حضور در همه رشته‌ها را نداشتند. شیوه جدید با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مشارکت استان‌ها، ایجاد فرصت میزبانی برای استان‌های مختلف و ارتقای کیفیت مسابقات طراحی شده است.

وی افزود: در این مدل علاوه بر افزایش انگیزه دانش‌آموزان و عوامل اجرایی، ظرفیت استان‌هایی که در سال‌های گذشته فرصت میزبانی مسابقات ملی را نداشتند فعال می‌شود و به توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه ظرفیت‌های اجرایی استان‌ها کمک خواهد کرد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت مدیریت استعدادهای ورزشی را یکی از مهم‌ترین اهداف این مدل دانست و گفت: حضور دانش‌آموزان در مسابقات منطقه‌ای فرصت شناسایی، جذب، پرورش و هدایت استعدادها به کانون‌ها، باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ورزشی را ایجاد می‌کند.

برگزاری نخستین دوره مسابقات دانش‌آموزان روستایی و عشایری در مشهد

جعفری از برگزاری نخستین دوره مسابقات ویژه دانش‌آموزان مدارس روستایی و عشایری خبر داد و تصریح کرد: این اقدام با هدف ایجاد فرصت برابر برای دانش‌آموزانی انجام می‌شود که به دلیل پراکندگی مدارس و محدودیت‌های موجود کمتر امکان حضور در رقابت‌های ورزشی را داشته‌اند.

وی بیان کرد: در این طرح فوتبال هفت‌نفره پسران و داژبال دختران برای دانش‌آموزان روستایی و عشایری پیش‌بینی شده و مسابقات به میزبانی مشهد برگزار می‌شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش همچنین به برنامه حضور دانش‌آموزان کشور در مسابقات جهانی برزیل اشاره کرد و گفت: فرآیند شناسایی و آماده‌سازی بهترین استعدادهای دانش‌آموزی با همکاری فدراسیون‌های ورزشی در حال انجام است و هدف، حضور قدرتمند دانش‌آموزان ایران و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌هاست.

وی همچنین از تشکیل کارگروه آسیب‌شناسی مسابقات پس از پایان این دوره خبر داد و خاطرنشان کرد: با استفاده از نظرات استان‌ها، صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه تربیت‌بدنی و سلامت، نقاط قوت و ضعف بررسی و برای رفع مشکلات و ارتقای کیفیت برگزاری در سال‌های آینده برنامه‌ریزی خواهد شد.