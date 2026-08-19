آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال با برگزاری ۳ دیدار در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر فوتسال از امروز با برگزاری سه دیدار آغاز میشود و چهار مسابقه دیگر هفته نخست نیز فردا پنجشنبه ۲۹ مرداد برگزار خواهد شد تا رقابت ۱۴ تیم حاضر در این فصل بهصورت رسمی استارت بخورد. تمام مسابقات هفته نخست از ساعت ۱۷ به انجام میرسد.
در یکی از دیدارهای مهم هفته نخست گیتیپسند اصفهان به مصاف سنایچ ساوه میرود. گیتیپسند که فصل گذشته یکی از تیمهای مدعی بود با هدایت محمد کشاورز به دنبال شروعی موفق در فصل جدید است و سنایچ نیز با سعید کشاورزی روی نیمکت امیدوار است نخستین امتیازات فصل را کسب کند.
مس سونگون نیز در تبریز برابر پردیس قزوین قرار میگیرد. تیم تبریزی که فصل گذشته به عنوان نایبقهرمانی رسید این فصل با فرهاد فخیم کار خود را آغاز کرده و در نخستین مسابقه خانگی به دنبال کسب سه امتیاز است.
در دیگر دیدار این هفته پالایش نفت اصفهان مقابل نگین تندیس قرچک قرار خواهد گرفت؛ مسابقهای که تقابل یک تیم باتجربه در سطح اول فوتسال با تیمی است که برای نخستین بار حضور در لیگ برتر را تجربه میکند.
چهار دیدار باقیمانده هفته نخست نیز فردا پنجشنبه برگزار میشود. فولاد زرند ایرانیان به مصاف دائمپناه مشهد خواهد رفت، گهرزمین سیرجان میهمان پالایش نفت شازند میشود و در بندرعباس نیز پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان در نخستین دربی فصل مقابل یکدیگر صفآرایی میکنند. شهرداری ساوه و دلسوختگان قم نیز آخرین دیدار هفته نخست را برگزار خواهند کرد.
با توجه به ۲۶ هفتهای بودن فصل جدید هنوز نمیتوان از نخستین نتایج برای پیشبینی مسیر تیمها استفاده کرد ولی با این حال هفته اول فرصت مناسبی برای محک خوردن تیمهایی است که با تغییرات در ترکیب یا کادر فنی وارد فصل جدید شدهاند.
برنامه دیدارهای هفته نخست به شرح زیر است:
*مس سونگون ورزقان - پردیس قزوین
*پالایش نفت اصفهان - نگین تندیس قرچک
*دائمپناه مشهد - فولاد زرند ایرانیان
*گیتیپسند اصفهان - سنایچ ساوه
*پالایش نفت بندرعباس - فولاد هرمزگان
*پالایشگاه نفت شازند - گهرزمین سیرجان
*شهرداری ساوه - دلسوختگان قم
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