سجاد انوشیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بودجه فدراسیون وزنه‌برداری برای سال آینده گفت: واقعیت این است که من خیلی درگیر بودجه فدراسیون برای سال آینده نشدم. وظیفه من این است که فدراسیون را بچرخانم و دنبال کارهای اجرایی باشم. سال‌هاست که رویه بودجه همین بوده است. بودجه ما نسبت به روز اولی که سه سال پیش فدراسیون را تحویل گرفتیم، الحمدالله حدود ۲۰ برابر شده؛ البته این افزایش بودجه حاصل تلاش خودمان بوده، از طریق جذب اسپانسر و ایجاد درآمد. دولت هم در این مدت کمک کرده است.

وی گفت: در حال حاضر هم در تلاش هستیم تا برای سال آینده درآمد را بیشتر کنیم و عدد اسپانسر را بالا ببریم. برای ما آن عددی که واقعاً به حساب فدراسیون واریز می‌شود مهم است، نه عددی که روی کاغذ به‌عنوان اعتبار نوشته می‌شود. چالش اصلی همین موضوع تخصیص است. این‌که چه زمانی و چه مقدار پول واقعی وارد حساب شود، خیلی مهم‌تر از اعلام یک عدد اسمی است. در این زمینه هم اگر توضیحی هست بهتر است دوستان در وزارت ورزش، سازمان برنامه یا مجلس ارائه بدهند. اختلاف نظرها خیلی تأثیری در کار ما ندارد؛ ما باید روی درآمدزایی، اسپانسر و مدیریت هزینه تمرکز می‌کنیم.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری تأکید کرد: سال آینده برای وزنه‌برداری ایران سال سختی است، بازی‌های آسیایی ناگویا را در پیش داریم. من می‌دانم که بودجه کشور کاملاً انقباضی است و شرایط اقتصادی را همه می‌دانیم. ما نه می‌توانیم خیلی معترض باشیم و نه خارج از این فضا حرکت کنیم. باید تابع شرایط کشور و درآمد دولت باشیم. فقط امیدواریم درآمد دولت به‌گونه‌ای باشد که بتواند کمک‌ها را به‌صورت کامل تخصیص بدهد. من به وزارت ورزش و شخص وزیر اعتماد دارم و مطمئنم که که از رشته ما حمایت می‌کنند. برنامه‌های ما از پایان سال تحویل داده شده و نیازها مشخص است؛ بخشی از آن از ردیف‌های دولتی تأمین می‌شود و بخشی را خودمان باید فراهم کنیم.

انوشیروانی در مورد رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری خاطرنشان کرد: تمام تلاش‌مان این بود که لیگ را از نظر کمی و کیفی ارتقا بدهیم. مسابقاتی برگزار شد که در تراز مسابقات جهانی بود و این برای وزنه‌برداری ایران اتفاق خوبی است. از سال آینده مسابقات باشگاه‌های آسیا دوباره راه‌اندازی می‌شود. در این صورت تیم‌های برتر لیگ ما به این رقابت‌ها اعزام خواهند شد. منتظر ارسال پروتکل و دستورالعمل نهایی هستیم.

وی گفت: احتمالاً بعد از مسابقات قهرمانی آسیا در هند، هیئت اجرایی که جلسه برگزار می‌کند، زمان و میزبان را اعلام خواهد کرد. تا جایی که اطلاع دارم، اردن درخواست میزبانی داده است.برگزاری مسابقات باشگاه‌های آسیا می‌تواند جذابیت لیگ ما را چند برابر کند و علاقه باشگاه‌ها را برای تیمداری در لیگ افزایش دهد.این طرح را قبلاً در جلسه هیئت اجرایی که در بازی های آسیایی بحرین برگزار شد ارائه دادم و از آن دفاع کردم و خوشبختانه مورد موافقت هم قرار گرفت. فکر می‌کنم زمان و مکان برگزاری این مسابقات هم فروردین ماه سال آینده در جریان مسابقات قهرمانی آسیا مشخص خواهد شد.

انوشیروانی تأکید کرد: حتی به فدراسیون جهانی هم پروپوزال برگزاری جام باشگاه‌های جهان را ارائه داده‌ایم و از آن دفاع کردیم. اگر این اتفاق بیافتد و مورد موافقت قرار بگیرد، این موضوع به رشد لیگ وزنه‌برداری کمک زیادی خواهد کرد و تیم‌های زیادی علاقمند می‌شوند تا در لیگ ما حاضر شوند و جذابیت رقابت‌ها دوچندان خواهد شد.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در مورد شرایط قرارداد وزنه‌برداری در لیگ امسال گفت: در بحث قراردادها هم شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است، برخی از ملی‌پوشان افزایش سه تا چهار برابری داشتند، اما هنوز کافی نیست. برای سال آینده دنبال تیم‌های قوی‌تر، تنوع در شکل برگزاری تا رقابت‌ها جذاب شود. احتمال راه‌اندازی لیگ دسته یک در کنار لیگ برتر هستیم. برنامه‌مان این است که از سال آینده لیگ بانوان به‌صورت کاملاً رسمی و همزمان با لیگ مردان برگزار شود.

انوشیروانی بااشاره به عملکرد علیرضا یوسفی پس از مدت‌ها غیبت در لیگ وزنه‌برداری گفت: ما در فدراسیون تمام تلاش‌مان را کردیم که هم جراحی علیرضا به بهترین شکل انجام شود و هم فرآیند ریکاوری دقیقاً در حدی که یک قهرمان بزرگ نیاز دارد، پیش برود. البته او خودش هم نهایت تلاشش را کرد. خدا را شکر الان شرایطش را می‌بینیم؛ به نظر من اوضاعش خوب است، در تمرینات هم با انگیزه تمرین می‌کند و به او خیلی امیدواریم هستیم.

وی گفت: خیلی دوست داریم که هرچه زودتر علی داوودی و آیت شریفی در کنار علیرضا یوسفی اضافه شوند تا یک رقابت جدی و سالم شکل بگیرد. نتیجه این استعدادیابی و پشتوانه‌سازی‌ای که در این سال‌ها انجام داده‌ایم، در مسابقات مختلف سال آینده خودش را نشان خواهد داد.

انوشیروانی درباره آخرین شرایط علی داوودی خاطرنشان کرد: او تمرینات خود را پیگیری می‌کند. در حال انجام مراحل توان‌بخشی، انعطاف‌پذیری و است کارهای درمانی را پشت سر می‌گذارد. او زمان دارد. فکر می‌کنم اگر شرایط به همین شکل پیش برود، با نظر کادر فنی احتمالاً بعد از تعطیلات عید به تیم ملی اضافه شود. آیت شریفی هم شرایط خوبی دارد و امیدواریم او هم خیلی زود به تیم ملی اضافه شود.