۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

آخرین وضعیت مصدومیت وزنه‌بردار فوق سنگین ایران

رضا حسن پور وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران در جریان مسابقات لیگ از ناحیه کشاله ران و تاندون مچ دست دچار آسیب دیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون وزنه‌برداری، رضا حسن پور در آخرین حرکت خود در لیگ وزنه برداری ایران با مصدومیت مواجه شد و نتوانست وزنه ۲۴۱ کیلوگرمی را مهار کند و بعد از علیرضا یوسفی به مقام دسته ۱۱۰+ کیلوگرم هفته پایانی لیگ شد.

حسن پور در خصوص بررسی اولیه مصدومیت خود گفت: در آن صحنه کشاله ران پایم کِش آمده است. دو مصدومیت دیگر از ناحیه پا و مچ نیز ایجاده شده است. مچ پایم در رفته و تاندون مچ دستم هم کِش آمده است.

رضا حسن پور همراه با تیم مناطق نفت خیز جنوب نایب قهرمان لیگ وزنه برداری ایران در سال ۱۴۰۴ شد.

کد خبر 6757696
سیده فرزانه شریفی

