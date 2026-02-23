به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون وزنه‌برداری، رضا حسن پور در آخرین حرکت خود در لیگ وزنه برداری ایران با مصدومیت مواجه شد و نتوانست وزنه ۲۴۱ کیلوگرمی را مهار کند و بعد از علیرضا یوسفی به مقام دسته ۱۱۰+ کیلوگرم هفته پایانی لیگ شد.

حسن پور در خصوص بررسی اولیه مصدومیت خود گفت: در آن صحنه کشاله ران پایم کِش آمده است. دو مصدومیت دیگر از ناحیه پا و مچ نیز ایجاده شده است. مچ پایم در رفته و تاندون مچ دستم هم کِش آمده است.

رضا حسن پور همراه با تیم مناطق نفت خیز جنوب نایب قهرمان لیگ وزنه برداری ایران در سال ۱۴۰۴ شد.