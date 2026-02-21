به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایران نوشت: چاقی یکی از مهمترین چالشهای سلامتی در همه دنیاست. در حال حاضر حدود ۵۸ درصد بزرگسالان در ایران دچار چاقی و اضافه وزن هستند و تا ۱۱ سال آینده شیوع چاقی در بزرگسالان به ۷۹ درصد هم میرسد.
این موضوع میتواند از لحاظ اقتصادی، بهداشتی و سلامتی اثرات مخربی برای جامعه داشته باشد. البته بعضی از افراد این روزها برای خلاصی از چربیهای اضافه به سمت جراحیهای چاقی روی آوردهاند، اما به گفته دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، جراحیهای چاقی مناسب همه نیستند و فقط به افرادی که BMI بالای ۴۰ دارند پیشنهاد میشود. سؤال اینجاست با وجود روشهای مختلف جراحی کدام روش بیشتر میتواند به افراد کمک کند؟
جراحهای چاقی این روزها تغییر عمدهای در دنیا برای درمان اضافه وزن بیمارگونه ایجاد کردهاند. نرجس محمدزاده، فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی «جراحی درونبین و چاقی» و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد شیوههای مختلف جراحیهای چاقی به «ایران» میگوید:«چاقی بیمارگونه یعنی اضافه وزن بیش از حد که بیماری تشخیص داده میشود.
چاقی تعریف مشخصی دارد؛ در ایران BMI بالای ۴۰ را بهعنوان چاقی بیمارگونه یا چاقی مرضی در نظر میگیرند. البته BMI ۳۰ تا ۴۰ هم جزو دسته چاقی محسوب میشود، اما درمانش هنوز تحت پوشش بیمهها نیست. BMI حاصل تقسیم وزن به قد بر مبنای مترمربع است. اگر عدد BMI بالای ۴۰ باشد، بیمار دارای اندیکاسیون (علائم، نشانهها یا دلالتهای بالینی) درمان چاقی است و تحت پوشش بیمه میتواند برای درمان اقدام کند.»
او با بیان اینکه در حال حاضر سه نوع شیوه جراحی چاقی اجرا میشود، توضیح میدهد:«جراحی محدودکننده مثل عمل اسلیو، جراحیهای سوءجذبی که به عمل بایپس معروف هستند و دسته سوم، میکس روش اول و دوم است که به آن عمل مینی بایپس گفته میشود.
در جراحی به روش اسلیو معده، در یک فرد چاق که کیسه معده حدود دو تا دو و نیم لیتر است، به کیسه ۱۵۰ تا ۲۰۰ سیسی تبدیل میشود و باقیمانده معده را قطع میکنند و برمیدارند. جراحیهای سوءجذب بیشتر برای افرادی انجام میشود که مشکل رفتاری مثل ریزهخواری دارند. عملهای محدودکننده مثل اسلیو معده در این دسته از افراد فایدهای ندارد چون دوباره وزن بیمار برمیگردد. افرادی که بیماری متابولیک مثل دیابتهای غیرقابل کنترل یا پرکنترل دارند هم از گروه افرادی هستند که عمل اسلیو به آنها پیشنهاد نمیشود.»
جراحی چاقی راهی برای درمان ناباروری زنان
محمدزاده درباره شایعههایی مبنی بر اینکه جراحی چاقی برای بانوان در دوران باروری آسیبزاست، توضیح میدهد: «چاقی جزو شناخته شدهترین عوامل در ناباروری است. در درمانگاههای چاقی، خانمهای جوانی داریم که با علائم ناباروری به ما مراجعه میکنند، چون BMI بالای ۴۰ دارند. متخصص زنان برای درمان، ابتدا آنها را به سمت جراحی چاقی راهنمایی میکنند.
زنانی که دچار چاقی بیمارگونه هستند، اول باید لاغر شوند تا بدنشان به دیگر درمانهای چاقی واکنش نشان بدهد. زمانی که بیمار تحت عمل جراحی چاقی قرار میگیرد، ۱۲ تا ۱۸ ماه بعد که دوران طلایی کاهش وزن است، نباید بارداری اتفاق بیفتد چون بیمار در حال کاهش وزن است و انرژی و غذایی که به جنین میرسد، تحتتأثیر بدن مادر قرار دارد، اما بعد از این دوران مشکلی وجود ندارد؛ یعنی مادر به اندازه نیاز جنین میتواند تغذیه داشته باشد.
البته در اعمال جراحی سوءجذبی مثل بایپس و مینی بایپس، افرادی که با این روشها عمل شدهاند چه باردار باشند چه نباشند، باید تا آخر عمر از ریزمغذیها استفاده کنند تا دچار کمبود ویتامین و کلسیم یا پوکی استخوان نشوند. مسلم است بیماری که عمل سوءجذبی داشته و در روزمره نیازمند ویتامینهاست، برای بارداری هم نیازمند داروهای تکمیلی بیشتری است. اما در عملهایی مثل اسلیو معده اینگونه نیست.»
به گفته او، افرادی که با روش جراحی اسلیو معده جراحی میشوند، باید ۱۰ ماه از دوران کاهش وزن را پشت سر بگذرانند و بعد از آن میتوانند با نظر متخصص تغذیه میزان مشخصی از غذا را در طول روز میل کنند تا جنین انرژی کافی دریافت کند. به طورکلی نوزاد افرادی که عمل جراحی چاقی انجام دادهاند، کموزنتر یا دچار مشکل نیستند و مانند دیگر افراد جامعه میتوانند دوران بارداری مناسبی را طی کنند.
سه عامل مؤثر در انتخاب نوع جراحی چاقی
این فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی با بیان اینکه نوع جراحی چاقی به سبک زندگی، شرایط فیزیکی و خواست بیمار بستگی دارد، میگوید:«بهعنوان جراح نمیتوانم بگویم کدام روش جراحی چاقی ایمنتر است. انتخاب نوع جراحی به عوامل متفاوتی بستگی دارد. بیماران با توجه به مسائل زمینهای که دارند، ممکن است از عملهای جراحی سوءجذبی سود ببرند، چون فرد حجیمخوار است و میگوید در هر وعده غذایی بخش زیادی از غذا را میخورم تا معدهام سیر شود. البته بیمار به بیمار شرایط متفاوت است. شیوه زندگی و عادتهای تغذیهای افراد بسیار در انتخاب نوع جراحی مهم است.
در جراحی لاغری، تکنیک بسیار مهم است. اگر در عمل جراحی محدودکننده، جراح تکنیک را درست رعایت نکرده باشد و حجم درستی از معده را کم نکرده باشد، ممکن است بیمار دوباره به حال اول برگردد. اگر بیمارعادت تغذیهای مثل ریزهخواری و شیرینیخواری داشته باشد، این فرد با وجود عمل جراحی اسلیو معده دوباره چاق میشود و جراحی برای این افراد فایدهای ندارد. این دسته اغلب نامزد عملهای سوءجذبی یا میکس هستند. البته اگر فردی تحت عمل چاقی قرار گرفت و دوباره وزنش بالا رفت، میتواند از عملهای دیگری برای کاهش وزن استفاده کند.»
جراحی چاقی بیخطر نیست
محمدزاده درباره سؤال رایج بیماران در مورد عملهای چاقی مبنی بر بی خطر بودن این جراحیها توضیح میدهد:«پاسخ روشن است؛ آیا عبور از خیابان بیخطر است؟ درصد زیادی از خطر در تمام اقدامات روزمره ما وجود دارد، اما آیا به علت وجود خطر، از خیابان عبور نمیکنیم؟ بعضی از افراد به علت اینکه سلامتشان آن طرف خیابان است، این خطر را میپذیرند، عمل میکنند و درصد قابل ملاحظه ای سلامتشان را به دست می آورند. بسیاری از بیمارانم بعد از کاهش وزن که برای چکاپ به مطب میآیند، میگویند:«انگار دوباره متولد شدهایم.» شاید بسیاری از افراد اولین قدم برای جراحی چاقی را به علت رسیدن به فیزیک مناسب بردارند، اما همه چیز اندام مناسب نیست، بسیاری از این بیماران اعتمادبهنفس بیشتری برای زندگی پیدا میکنند.»
آمپولهای لاغری برگشتپذیر هستند
این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد داروهای لاغری هم میگوید:«این روزها داروهایی برای درمان دیابت و کاهش قند خون روانه بازار شدهاند که در کنار دیابت، کاهش وزن را برای بیماران به همراه دارند، به همین دلیل بسیاری از افراد برای تجربه کاهش وزن از این نوع آمپولها استفاده میکنند. این داروها شاید بعد از مصرف مؤثر باشند، اما به شدت برگشت پذیر هستند؛ یعنی به محض اینکه آمپول قطع شود، بیمار اشتهای بسیار بالایی پیدا میکند و به شکل قابل ملاحظهای وزن بیمار برمیگردد.
گاهی بیمارانی به من مراجعه میکنند که از داروهای لاغری استفاده کردهاند و حتی وزنشان از وزن اولیه بالاتر رفته و اکنون برای راهحل آخر به سمت جراحی چاقی روی آوردهاند. سؤال جدی که ذهن افراد را درگیر کرده این است که وقتی راه راحتتری مثل آمپول لاغری وجود دارد، چرا تن به جراحی بدهند؟
در اینباره باید بگویم افرادی که BMI زیر ۳۰ دارند، به هیچ عنوان سمت عمل جراحی چاقی نروند و از ورزش، رژیم و تغذیه مناسب برای کاهش وزن استفاده کنند. افراد با BMI ۳۰ تا ۴۰ که هنوز اندیکاسیون علمی چاقی برایشان پیدا نشده است، با وجود پذیرش اینکه بعد از قطع آمپول، رژیم و سبک زندگی درست را رعایت میکنند، میتوانند بهعنوان دوره گذار، از آمپولهای لاغری استفاده کنند تا کاهش وزن خوبی داشته باشند، اما برای افراد با BMI بالای ۴۰ بزرگترین و مؤثرترین روش برای لاغری همان جراحی چاقی است.»
