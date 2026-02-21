به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در قالب طرح «نوروز بیحادثه»، تعداد ۱۰۵ پروژه راهداری و راهسازی بهطور همزمان در شریانهای حیاتی استان یزد در حال اجرا است.
وی با اشاره به وسعت عملیاتهای در دست اقدام، این پروژهها را شامل بهسازی و نگهداری رویه راهها، تعمیر و تقویت ابنیه فنی، اجرای خطکشی محورها، نصب و بهروزرسانی چشمگربهایها، اصلاح و توسعه روشنایی و همچنین نصب و بهسازی حفاظهای ایمنی (نیوجرسی و گاردریل) برشمرد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد تمرکز ویژه این عملیاتها را کریدور راهبردی تهران - بندرعباس عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۹ کارگاه فعال بهصورت همزمان در این محور که یکی از شاهرگهای اصلی حملونقل کشور محسوب میشود، مشغول بهسازی رویه، ارتقای ایمنی و اصلاح ابنیه فنی هستند.
رستگاری با تأکید بر اینکه بیشترین تراکم پروژهها در محدوده کمربندی یزد متمرکز شده است، از رانندگان و شهروندان بابت کندی احتمالی ترافیک و اختلالات مقطعی در تردد پوزش خواست و از صبوری آنها قدردانی کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه اجرای همزمان این پروژههای زیرساختی ممکن است در کوتاهمدت نارضایتی به همراه داشته باشد، اما بیتردید ثمره این تلاش شبانهروزی در ایام نوروز و پس از آن، در قالب راههایی ایمنتر، روانتر و استانداردتر برای هماستانیها و مسافران نمایان خواهد شد.
نظر شما