رستگاری: ۸ میلیون مترمکعب آب وارد ۲ تالاب آذربایجان غربی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری در این زمینه اظهار کرد: در پی بارشهای چند ماه گذشته و به منظور تأمین نیاز زیستمحیطی تالابهای کانی برازان و قوپی باباعلی در شهرستان مهاباد، عملیات آبگیری این تالابها با هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست، بخشداری مرکزی و جوامع محلی و با تلاش مدیریت منابع آب شهرستان و موافقت شرکت آب منطقهای استان آغاز شده است.
وی ادامه داد: این اقدام از محل روانآبهای سطحی، جریان رودخانه مهاباد و همچنین آب موجود در پشت سد انحرافی یوسفکندی طی روزهای اخیر اجرایی شده و تاکنون بیش از ۸ میلیون مترمکعب آب وارد این دو تالاب شده است.
رستگاری افزود: تالابهای مذکور با مساحتی بالغ بر ۲۰۰۰ هکتار و پهنه آبی حدود ۸۰۰ هکتار، سالانه میزبان صدها گونه پرندگان آبزی و کنارآبزی بوده و از جمله تالابهای ثبتشده در کنوانسیون رامسر به شمار میروند.
