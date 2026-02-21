۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

واکنش رئیس جمهور لبنان به حملات رژیم صهیونیستی

رئیس جمهور لبنان به حملات شب گذشته رژیم صهیونیستی علیه این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی علیه این کشور تاکید کرد: ما حملات اسرائیل طی شب گذشته علیه منطقه صیدا و بخش هایی در بقاع را محکوم می کنیم.

وی اضافه کرد: تداوم این تجاوزات یک اقدام خصمانه آشکار برای ناکام گذاشتن تلاش های سیاسی لبنان به شمار می رود.

عون تصریح کرد: این حملات هوایی به مثابه نقض جدید حاکمیت لبنان و زیر پا گذاشتن تعهدات بین المللی محسوب می شود.

وی بیان کرد: اسرائیل با این حملات اراده جامعه بین الملل به ویژه خواسته های سازمان ملل در خصوص پایبندی به قطعنامه ۱۷۰۱ را نادیده می گیرد. کشورهای حامی ثبات منطقه باید فورا به وظایف خود در خصوص توقف این تجاوزات عمل کنند.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی از روز جمعه حملات هوایی به لبنان بویژه در شهرهای صیدا و بعلبک را تشدید کرد که منجر به شهادت و زخمی شدن ۳۹ نفر شد.

    • محمد IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      قابلیت ناقابلت رانشان بده تو چه کهنه سربازی هستی؟!!!!
    • عبدالله موحد IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      رئیس جمهور لبنان باید بداند که تاریخ راجع به ایشان قضاوت خواهد کرد ، اگر این روند را ادامه دهد نام بدی در تاریخ لبنان و جهان عرب از خود باقی خواهد گذاشت که موجب سر افکندگی کودکان لبنانی خواهد بود و کسی نام او را با افتخار یاد نمی کند ، برعکس سید حسن نصرالله که افتخار لبنان و جهان اسلام است

