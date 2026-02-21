چرا رژیم صهیونیستی حملات به لبنان را تشدید کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، اشغالگران صهیونیست دیروز چندین حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان از جمله اردوگاه پناهندگان فلسطینی عین الحلوه در نزدیکی شهر صیدا واقع در جنوب لبنان و شهر بعلبک در منطقه بقاع در شرق این کشور انجام دادند که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان بی گناه شد.

علاوه بر حمله عصر دیروز رژیم صهیونیستی که توسط یک پهپاد به ساختمانی در داخل محله حطین در یکی از خیابان‌های فرعی اردوگاه عین الحلوه انجام شد که در آن ۲ نفر به شهادت رسیده و ۳ تن دیگر زخمی شدند، هواپیماهای اسرائیلی نیز شهر بعلبک در بقاع شرقی لبنان را هدف قرار دادند که بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان منجر به شهادت ۱۰ نفر و زخمی شدن ۲۴ نفر دیگر شد.

کاترین حنا، خبرنگار الجزیره، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان را شدید و بی‌سابقه از نظر تعداد قربانیان و مکان‌های هدف قرار گرفته توصیف کرد.

الجزیره با اعلام این مطلب تاکید کرد که هدف قرار دادن اردوگاه عین الحلوه توسط تل آویو اولین بار نیست، بلکه این منطقه چندین بار هدف قرار گرفته است که آخرین بار آن چند ماه پیش بود. رژیم صهیونیستی در آن زمان مدعی شد یک مرکز آموزشی را هدف قرار داده است که توسط جنبش حماس استفاده می‌شود، در حالی که هدف واقعی یک زمین فوتبال بود که در این حمله بیش از ۱۳ نفر شهید و زخمی شدند.

«مهند مصطفی»، تحلیلگر مسائل اسرائیل درباره تشدید تنش رژیم صهیونیستی علیه لبنان می گوید که تل آویو نشان ‌داد که نمی‌خواهد عملیات نظامی خود را در لبنان، چه علیه حزب‌الله و چه گروه‌های فلسطینی، پایان دهد و می‌خواهد فشار بیشتری بر دولت لبنان وارد کند.

این در حالی است که طبق برآوردهای رژیم صهیونیستی، حزب‌الله با وجود حملات روزانه این رژیم به جنوب لبنان، همچنان دارای توانمندی نظامی بالایی است و قادر است از این توانایی‌ها علیه تل آویو استفاده کند.

«امین قموریه»، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، در تحلیل خود از تشدید تنش رژیم صهیونیستی در لبنان می‌گوید که حملات ارتش صهیونیستی علیه لبنان ادامه دارد، زیرا آنها با حزب‌الله تسویه حساب دارند. وی در عین حال تشدید تنش علیه لبنان را با پرونده ایران بی ارتباط ندانست.

بنا بر اعلام قموریه تل آویو معتقد است که حزب‌الله با وجود ضرباتی که دریافت کرده، همچنان خطری برای آن محسوب می‌شود. وی افزود که این حملات یک پیام هشدارآمیز به حزب‌الله و نیروهای حماس در عین الحلوه است و تل آویو می خواهد قدرت خود را به رخ این گروه ها بکشاند.

از سوی دیگر وبگاه العربی الجدید به نقل از منبعی در رهبری جنبش حماس در واکنش به تجاوز صهیونیست ها به اردوگاه عین الحلوه نوشت: دشمن می‌خواهد اردوگاه های فلسطینی را نیز وارد حملات روزانه و مستمر به لبنان کند. وی افزود: مکانی که هدف حمله قرار گرفته، مقر نیروهای امنیتی مشترک در عین الحلوه بوده است نه مقر حماس.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) جمعه شب در بیانیه‌ای اعلام ک که حمله به اردوگاه آوارگان فلسطینی که مملو از ساکنان غیرنظامی است، اقدامی خطرناک و بی‌اعتنایی آشکار به همه قوانین و عرف‌های بین‌المللی و بیانگر اصرار کابینه صهیونیستی بر گسترش دامنه تجاوزات و برهم زدن امنیت و ثبات در منطقه است.

در این بیانیه آمده است: ادعاهای ارتش رژیم صهیونیستی درباره حمله به این اردوگاه، بهانه‌هایی واهی است که در برابر واقعیت‌ها راه به جایی نخواهد بود.

حماس با مسئول دانستن رژیم اشغالگر صهیونیستی نسبت به پیامدهای این تجاوز، از جامعه بین‌المللی، کشورهای عربی و اسلامی خواست که برای توقف فوری این حملات اقدام کرده، به مسئولیت‌های سیاسی و حقوقی خود عمل کرده و رژیم اشغالگر صهیونیستی را به دلیل جنایاتش بازخواست کرده و از مردم فلسطین در همه میادین حمایت و حفاظت کنند.

در همین حال، جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد: تجاوز به اردوگاه عین‌الحلوه نقض حاکمیت لبنان و تشدیدی خطرناک علیه مردم و اردوگاه‌های فلسطینی است.

این حملات در چارچوب نقض‌ مکرر توافق آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده در سال ۲۰۰۶، و تجاوز به حاکمیت لبنان توسط رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.