حزب الله: دیگر محکوم کردن حملات اسرائیل علیه لبنان سودی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رامی ابوحمدان نماینده پارلمان لبنان وابسته به حزب الله تاکید کرد: جنایت جدیدی شب گذشته به دست صهیونیست های خبیث علیه غیر نظامیان در زمان افطار و در منطقه مسکونی رخ داده است.

وی اضافه کرد: روی سخن امروز ما نه با دشمن صهیونیستی که چیزی جز زبان زور نمی فهمد نیست بلکه با مقامات لبنانی است که همانطور که ادعا می کنند مسئول محافظت از امنیت و جان شهروندان و حاکمیت کشور هستند.

ابوحمدان تصریح کرد: دیگر محکوم کردن این تجاوزات نتیجه ای ندارد. خون مردم لبنان کالای ارزان نیست و مقامات این کشور باید در روش دفاع از لبنان تغییرات ریشه ای ایجاد کنند. آنچه شب گذشته در بقاع و هر شب در جنوب لبنان رخ می دهد نباید به مسئله ای عادی و طبیعی تبدیل شود.

وی گفت: هرگز نخواهیم پذیرفت که حاکمیت در لبنان از جایگاه یک تحلیلگر سیاسی تنها موضع گیری کند بلکه دست کم باید نشست های کمیته نظارت بر آتش بس را تا زمان توقف این تجاوزات به حالت تعلیق درآورد.

ابوحمدان تصریح کرد: اقدامات حاکمیت در لبنان باید سریع و نتیجه بخش باشد. دولت و حاکمیت باید به وظایف خود به دور از سیاست تسلیم که تنها باعث جری تر شدن دشمن می شود عمل کنند. مردم لبنان با وجود دردها و زخم هایی که متحمل شده اند در مسیر مقاومت ثابت قدم خواهند بود.