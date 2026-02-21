به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان از شهادت شماری از رزمندگان مقاومت در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به بقاع لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، حزب الله لبنان طی بیانیه‌ای از شهادت هشت تن از نیروهای خود در حمله دیروز رژیم صهیونیستی به منطقه البقاع در شرق لبنان خبر داد.

حزب الله لبنان به شهادت حسین یاغی ملقب به ابوعلی صادق متولد ۱۹۴۸ بعلبلک، محمد ابراهیم الموسوی ملقب به علی حسین متولد ۱۹۸۰ از شهرک نبی شیث، علی زید الموسوی ملقب به ناصر متولد ۱۹۹۰ ازشهرک نبی شیث ، حسین خیرالله علاء الدین ملقب به رضوان متولد ۱۹۸۹ از شهر الهرمل، احمد حسین الحاج حسن ملقب به مجاهد متولد ۱۹۸۷ از شهرک شعث، قاسم علی مهدی ملقب به عبدالمطلب متولد ۱۹۸۱ از شهرک علی النهری، احمد محمد زعیتر ملقب به اشتر متولد سال ۱۹۹۶ و حسنین یاسر السبلانی متولد ۱۹۹۷ از شهرک شمسطار اشاره کرد.

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که این رزمندگان در راه لبنان و ملت آن به شهادت رسیده اند.