درخواست فرانسه و عربستان برای تعویق انتخابات لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد که جوزف عون، رئیسجمهور و نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان، برای اولین بار درخواستهای مستقیمی از سوی فرانسه و عربستان سعودی برای تمدید دوره مجلس نمایندگان و به تعویق انداختن انتخابات به مدت حداقل یک سال را دریافت کردهاند.
بنا بر این گزارش، پس از بازگشت نواف سلام، نخستوزیر لبنان از آخرین سفرش به فرانسه و تماسهای او با طرف سعودی این درخواست ها مطرح شده است که مبتنی بر تعویق انتخابات به مدت یک سال و تمدید ریاست وی بر کابینه لبنان در این مدت است.
اولین انتخابات پارلمانی لبنان پس از جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه این کشور، قرار است در ۱۰ مه آینده برگزار شود، این در حالی است که به نظر می رسد برخی طرف های بین المللی با مداخله آشکار در امور داخلی لبنان به دنبال مانع تراشی در برگزاری این روند دموکراتیک هستند.
الاخبار افزود: نکته جدید این است که یکی از بازدیدکنندگان کاخ ریاستجمهوری نقل کرده است که عون پیامی فرانسوی دریافت کرده که از او میخواهد تعویق انتخابات پارلمانی را بررسی کند. این پیام مدعی است که شرایط داخلی برای تغییرات جدی مساعد نیست و باقی ماندن دولت سلام به تکمیل اصلاحات و طرح خلع سلاح کمک میکند.
این روزنامه افزود که طرف سعودی نیز پس از اطلاع از تصمیم سعد حریری برای شرکت در انتخابات، سطح فشارهای خود را افزایش داده و درخواست تعویق انتخابات را مطرح کرده و از باقی ماندن نواف سلام در سمت نخستوزیری حمایت کرده است.
این در حالی است که احزاب شیعی با پیشنهاد خارجی تمدید نخست وزیری سلام موافق نیستند، ولی به نظر می رسد در صورتی که دولت این پیشنهاد را ارائه دهد، جریان های وابسته به عربستان سعودی از جمله احزاب نیروهای لبنانی، کتائب، سوسیالیست و نمایندگان سنی از آن حمایت کنند.
نظر شما