به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای کشور، در اطلاعیه این شرکت آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده نادرست از آب شرب برای شست‌وشوی حیاط، معابر، خودرو و فرش، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، می‌تواند موجب افت فشار و اختلال در تأمین پایدار آب شهروندان شود.

این اطلاعیه می‌افزاید: از عموم شهروندان درخواست می‌شود با رعایت الگوی مصرف آب، از شست‌وشوهای غیرضروری خودداری کنند و با تقسیم زمان خانه‌تکانی در چند روز، از افزایش یک‌باره مصرف آب جلوگیری کنند.

این شرکت تاکید کرده است که مدیریت مصرف آب در این ایام، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه‌های آبرسانی و تأمین پایدار آب در روزهای پیش‌رو، به‌ویژه در فصل گرم سال، خواهد داشت.