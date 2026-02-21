  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

هشدار آبفا درباره خانه‌تکانی‌های پرمصرف؛ افت فشار آب در کمین است

هشدار آبفا درباره خانه‌تکانی‌های پرمصرف؛ افت فشار آب در کمین است

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با توجه به افزایش مصرف آب در روزهای پایانی سال و هم‌زمان با ایام خانه‌تکانی، نسبت به رشد ناگهانی مصرف آب هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای کشور، در اطلاعیه این شرکت آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده نادرست از آب شرب برای شست‌وشوی حیاط، معابر، خودرو و فرش، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، می‌تواند موجب افت فشار و اختلال در تأمین پایدار آب شهروندان شود.

این اطلاعیه می‌افزاید: از عموم شهروندان درخواست می‌شود با رعایت الگوی مصرف آب، از شست‌وشوهای غیرضروری خودداری کنند و با تقسیم زمان خانه‌تکانی در چند روز، از افزایش یک‌باره مصرف آب جلوگیری کنند.

این شرکت تاکید کرده است که مدیریت مصرف آب در این ایام، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه‌های آبرسانی و تأمین پایدار آب در روزهای پیش‌رو، به‌ویژه در فصل گرم سال، خواهد داشت.

کد خبر 6755157
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها