۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

برگزاری اردوی ۱۰ روزه در کیش؛

آماده‌سازی تکواندوکاران ایران برای چند رویداد بین‌المللی

ملی پوشان تکواندو ایران که خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و چند رویداد بین المللی آماده می کنند، اردوی آماده سازی خود را به میزبانی جزیره کیش برپا خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو مردان کشورمان که برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان و چند تورنمنت بین المللی پیش از آن آماده می‌شود، برای برگزلری یک اردوی ده روزه، راهی جزیره کیش شد.

یاسین ولی‌زاده، مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، امیرمحمد نصیراحمدی، مهدی حاج موسایی، علی اصغر علیمرادیان، متین رضایی، رادین زینالی، امیرسینا بختیاری، مهران برخورداری، امیر رضا صادقیان، امیر رضا غلامی، محمد حسین یزدانی، آرش وزیری، آرین سلیمی و علی نجفی تکواندوکارانی هستند که در این اردو حضور دارند.

علی تاجیک، مهرداد یوسفی، وحید ناصری و خیرالله قلی‌زاده کادر فنی و پزشکی تیم ملی را در این اردو تشکیل می‌دهند.

کد خبر 6755175

