۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

«روزهای آخر» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «روزهای آخر» به کارگردانی سجاد نوبهاری آماده نمایش و حضور در جشنواره‌ها شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «روزهای آخر» به کارگردانی سجاد نوبهاری و تهیه‌کنندگی مانلی ابتهاج و سجاد کاظمی پس از پایان مراحل تولید و انجام فرآیندهای فنی، آماده شرکت در جشنواره‌های داخلی و خارجی شد. همزمان با پایان مراحل فنی از پوستر این فیلم کوتاه نیز منتشر شد.

این اثر با رویکردی انسانی و اجتماعی ساخته شده است که در خلاصه آن آمده است: «زن باردار در روزهای آخر بارداری‌اش همزمان با مراقبت از پدر سالمندش که آلزایمر دارد با اضطراب و عشق به پدرش راهی بیمارستان می‌شود تا کودکش را به دنیا بیاورد وقتی به خانه برمی‌گردد متوجه می‌شود که ... .»

بازیگران اصلی «روزهای آخر»، مانلی ابتهاج، علیرضا حنیفی و پریا محمدی هسستند.

فهرست عوامل فیلم عبارتند از: نویسنده: سجاد کاظمی، مدیر فیلمبرداری: شاهین عبدی‌زاده، تدوین و اصلاح رنگ و نور: بابک رضوانی، مدیر صدابرداری: امین نظروند، طراحی صحنه و لباس: سجاد کاظمی، طراح گریم: دانیال شعایی، مجری طرح: علی هراتی، جانشین تهیه‌کننده: یوسف رضا بایرامی، مدیر تولید: حامد نوروزیان، مدیر برنامه‌ریزی: رضا وثوق، موسیقی: علیرضا صالحی‌نژاد، طراح پوستر: فرشته علیجانی، مدیر رسانه‌ای: فاطیما موسوی، مدیر تدارکات: مصطفی باقرآبادی، عکاس: مریم جهانپور، منشی صحنه: منا علامه امیری، مترجم: سپیده خلیلی، دستیار اول کارگردان: مریم رهنما، دستیاران صحنه: رعنا فرهودی، رضا جعفری، دستیاران لباس: سمیرا رحمتی، رها کاظمی، دستیاران فیلمبردار: احسان مرادی، روژیا رشیدی، دستیار صدا: پیام خان‌محمدی، دستیاران تدوین: عرفان رضوانی، محسن عبدالرضا، دستیار گریم: پریسا گردشی، دستیار آهنگساز: گیسو صالحی‌نژاد، امور فنی: علیرضا مجدآبادی.

آزاده فضلی

