به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «سورپرایز تایم» به نویسندگی و کارگردانی حسن علیزاده و تهیه‌کنندگی فاطیما موسوی، به‌تازگی در روستای نجم‌آباد به پایان رسیده و این اثر هم‌اکنون در مرحله تدوین قرار دارد.

این فیلم کوتاه که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده، درباره زنی به نام سمانه است که برای خانواده همسرش در تدارک برگزاری مهمانی‌ در ویلاست و سورپرایزی برای آنها در نظر دارد ... .

شهرزاد کمال‌زاده، سمیرا زائری، آوا سیدی، فرهود آردانلو، رضا شیرینی و امیررضا ورزدار در «سورپرایز تایم» ایفای نقش کرده‌اند.

سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارت‌اند از برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: مجتبی چنبری، دستیار برنامه‌ریز: هستی علیزاده، دستیار دوم کارگردان: سوگند حامیان، منشی صحنه: نفس اصولی، مدیر فیلمبرداری: دانیال معتمدزاده، فیلمبردار: امیرمحمد روزبان، دستیاران فیلمبردار: پژمان ارمندئی، امیرحسین چلمقانی، نورپرداز: دانیال معتمدزاده، دستیار نور: رضا اصفهانی، عکاس: ستایش صالحی، فیلمبردار پشت صحنه: زهرا معتمدی، مدیر صدابرداری: میلاد گوهری، دستیار صدابردار: شاهرخ خواجویی، تدوین و اصلاح رنگ: دانیال معتمدزاده، صداگذاری: شیما کیخسروی، آهنگساز: فاطمه شهریاری و سوگند حامیان، گریمور: سهیلا عالی‌نژاد، دستیار گریم: فاطمه یزدانی، طراح صحنه و لباس: فاطیما موسوی، دستیاران صحنه: پارسا انصاری‌فر، امیررضا ورزدار، دستیار لباس: مبینا براتی، مجری طرح: امین روزبان، جانشین تهیه: امیرمحمد روزبان، مدیر تولید: مهدی چلمقانی، دستیاران تولید: علی نعمتی، مریم ورزدار، مدیر تدارکات: زهرا روزبان، دستیار تدارکات: محمدرضا چنبری، مدیر روابط‌عمومی: فاطیما موسوی.