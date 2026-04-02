به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس نیوز، محققان گزارش دادند که به نظر میرسد ورزش علائم افسردگی را تا حدی مشابه رواندرمانی تسکین میدهد.
محققان گفتند که فعالیت بدنی نیز ممکن است به خوبی داروهای ضد افسردگی عمل کند، اما شواهد موجود قطعیت کمتری دارند.
«اندرو کلگ»، محقق ارشد و استاد تحقیقات خدمات بهداشتی در دانشگاه لنکشر در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «یافتههای ما نشان میدهد که ورزش به نظر میرسد گزینهای ایمن و در دسترس برای کمک به مدیریت علائم افسردگی باشد.»
او گفت: «این موضوع نشان میدهد که ورزش برای برخی افراد به خوبی عمل میکند، اما برای همه اینطور نیست و یافتن رویکردهایی که افراد مایل و قادر به حفظ آن باشند، مهم است.»
برای این بررسی، محققان دادههای ۷۳ آزمایش بالینی شامل نزدیک به ۵۰۰۰ بزرگسال مبتلا به افسردگی را جمعآوری کردند. این مطالعات ورزش را در مقایسه با گفتاردرمانی، داروهای ضد افسردگی یا عدم درمان مقایسه کردند.
به طور کلی، نتایج نشان داد که ورزش میتواند تأثیر نسبی در کاهش افسردگی داشته باشد.
محققان همچنین دریافتند که ورزش، بر اساس شواهد با قطعیت متوسط از ۱۰ کارآزمایی بالینی قبلی، تأثیر مشابهی بر علائم افسردگی مانند رواندرمانی دارد.
ورزش نیز ممکن است به خوبی داروهای ضد افسردگی عمل کند، اما شواهد موجود محدودتر بود.
محققان دریافتند که ورزش سبک تا متوسط ممکن است در کاهش افسردگی بهتر از ورزش شدید باشد.
در این بررسی آمده است که هیچ نوع ورزشی به طور واضح بهتر از سایرین عمل نکرد، اما شواهد نشان داد که برنامههایی که ورزش هوازی را با تمرینات قدرتی ترکیب میکنند، مؤثرتر از ورزش هوازی به تنهایی به نظر میرسند.
کلگ گفت: «ورزش میتواند به افراد مبتلا به افسردگی کمک کند، اما اگر بخواهیم دریابیم کدام نوع ورزش برای چه کسی بهتر عمل میکند و آیا فواید آن در طول زمان ماندگار است، هنوز به مطالعات بزرگتر و با کیفیت بالا نیاز داریم. یک کارآزمایی بزرگ و خوب انجام شده بسیار بهتر از چندین کارآزمایی کوچک با کیفیت پایین با تعداد محدودی از شرکتکنندگان در هر کدام است.»
به گفته محققان، ورزش از راههای زیادی میتواند به افسردگی کمک کند.
کلگ گفت: «ورزش انتقالدهندههای عصبی مغز از جمله سروتونین، دوپامین و نوراپی نفرین را افزایش میدهد. همچنین حساسیت گیرندههای انتقالدهنده عصبی را افزایش میدهد.»
وی در ادامه افزود: «فعالیت بدنی همچنین التهاب و استرس اکسیداتیو را در بدن که به افسردگی کمک میکند، کاهش میدهد و سطح هورمون استرس کورتیزول را در فرد پایین میآورد.»
او افزود: «همیشه باید برای فرد مبتلا به افسردگی، یک نسخه یا توصیه برای ورزش ارائه شود. ورزش میتواند در کنار درمان، درمان خط اول برای افسردگی خفیف تا متوسط باشد.»
او گفت: «قبل از شروع یک برنامه ورزشی با پزشک خود مشورت کنید تا مطمئن شوید که برای شما بیخطر است. تصمیمات باید بر اساس شرایط سلامتی، وضعیت عملکردی و ترجیحات فرد، فردی شوند. سپس، به راحتی آن را شروع کنید.»
کلگ پیشنهاد کرد: «اگر مدتی است ورزش نکردهاید، باید به آرامی شروع کنید و به تدریج و تا جایی که برایتان قابل تحمل است، آن را افزایش دهید. پیادهروی در نور خورشید صبحگاهی میتواند به بهبود افسردگی زمستانی و اختلال عاطفی فصلی کمک کند.»
