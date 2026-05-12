به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیاصغر گرجی در آیین اختتامیه طرح ملی «نهضت زندگی با آیهها» با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: تا پیش از ماه مبارک رمضان امسال، نهضت ملی «زندگی با آیهها» مطالبه رهبر شهید انقلاب بود و ایشان بهصورت دقیق از گزارشهای عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی مطلع بوده و نسبت به اجرای این اقدام قرآنی قدردانی داشتند.
وی با بیان اینکه این نهضت میراث و یادگار رهبر شهید انقلاب است، افزود: امروز با رهبر شهیدمان عهد میبندیم که از این یادگار بهطور کامل پاسداری کنیم و برای تحقق اهداف ترسیمشده در این مسیر هیچ کوتاهی نداشته باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد این طرح در استان گفت: تعداد شرکتکنندگان مسابقات قرآنی از ۵۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۸ هزار و ۲۹۱ نفر در سال گذشته رسیده که نشاندهنده رشد ۱۱۰ درصدی مشارکت است و در این مراسم نیز ۳۰۰ نفر به قید قرعه برای تقدیر انتخاب شدهاند.
وی ادامه داد: در پویش نهضت ملی «زندگی با آیهها» نیز در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۳ هزار نفر از مردم استان همدان مشارکت داشتند که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۸۰ هزار نفر افزایش یافته و رشد ۷۰ درصدی را نشان میدهد.
حجت الاسلام گرجی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و رسانهای این طرح در ماه مبارک رمضان امسال بیان کرد: در این مدت ۴۷۵ اثر چندرسانهای در سطح استان تولید شده و ۲۳ اثر نیز در سطح ملی تولید، چاپ و منتشر شده است.
وی افزود: همچنین ۲ هزار و ۶۰۰ نفر بهعنوان «سفیران با آیهها» در این پویش فعالیت کرده و مردم را به مشارکت در این حرکت فرهنگی دعوت کردهاند که در این مراسم از ۱۴ نفر از این سفیران تجلیل میشود و به آنان کمکهزینه سفر به کربلای معلی و مشهد مقدس اهدا خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه خادمی قرآن از بزرگترین افتخارات است، از استانداری، مسئولان استانی، شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان بهدلیل همراهی و فضاسازی قرآنی در سطح شهر قدردانی کرد.
طرح «زندگی با آیهها» نباید محدود به یک برنامه مقطعی باشد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در ادامه با تأکید بر اینکه قرآن کتاب زندگی است، اظهار کرد: طرح «زندگی با آیهها» نباید محدود به یک برنامه مقطعی باشد و لازم است در روستاها، مدارس و دانشگاهها گسترش پیدا کند.
حمزه امرایی با اشاره به طرح اجتماعی «مدیریت محله» که از سوی رئیسجمهور مطرح شده است، گفت: استفاده از ظرفیت مساجد، بسیج و شهرداریها میتواند این طرح قرآنی را به یک کنشگری مؤثر اجتماعی در سطح جامعه تبدیل کند.
فرهنگ قرآنی میتواند بسیاری از آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد
احمد ابوالقاسمی، قاری بینالمللی قرآن کریم در ادامه در این مراسم با تقدیر از اجرای این طرح گفت: اقدام ارزشمند و بزرگی در همدان انجام شده و حضور پرشور مردم در برنامهها نشاندهنده علاقه عمیق جامعه به فعالیتهای قرآنی است.
وی با تأکید بر اینکه طرح «زندگی با آیهها» باید آثار خود را در زندگی مردم نشان دهد، افزود: نخستین گام در این مسیر آن است که خود ما الگوی عمل به قرآن باشیم و آیات الهی را در زندگی روزمره به کار بگیریم.
این قاری بینالمللی قرآن کریم ادامه داد: تلاوت قرآن با صوت زیبا تأثیر عمیقی در جذب مردم دارد و رهبر شهید انقلاب نیز بارها بر اهمیت تلاوت خوش قرآن تأکید کردهاند.
ابوالقاسمی همچنین با بیان اینکه فرهنگ قرآنی میتواند بسیاری از آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد، گفت: پویش «زندگی با آیهها» باید گستردهتر شود و آیات قرآن در فضاهای عمومی مانند مراکز خرید و محافل اجتماعی پخش شود تا مردم بیش از پیش با قرآن مأنوس شوند.
در پایان این مراسم، به قید قرعه به یکی از حاضران کمکهزینه سفر به کربلای معلی اهدا شد و از همراهی یکی از رسانهها با ادارهکل تبلیغات اسلامی استان همدان در زمینه اعزام زائران به کربلای معلی نیز تقدیر به عمل آمد.
