به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه اثر، نمایش «طوروپِ طرب» به نویسندگی خیرالله تقیانی‌پور و کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمیدرضا خلیلی از ۲۷ اردیبهشت‌ اجرای خود را در عمارت نوفل‌لوشاتو آغاز می‌کند. این اثر نمایشی تا ۲۹ خرداد هر شب ساعت ۲۱ میزبان علاقه‌مندان تئاتر خواهد بود.

در این نمایش علیرضا ناصحی، وحید نفر، محسن بهرامی، محمدهادی عطایی، خالق استواری، امیر عدل‌پرور، امین آذری، علی لیاقی و الهه شه‌پرست به ایفای نقش می‌پردازند.

یاسمین برزگری سرپرست گروه کارگردانی این پروژه است و سهیل سمیاری به‌عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز با گروه همکاری دارد. نسترن زینلی منشی صحنه و محمدرضا پیراکوه دستیار دوم کارگردان این اثر نمایشی هستند.

طراحی صحنه «طوروپِ طرب» را سینا ییلاق‌بیگی انجام داده و طراحی لباس برعهده هانیه نصیری است. همچنین احمد نگهبان و سید امین میری طراحی گریم این اثر را انجام داده‌اند.

در بخش موسیقی، امیر صدیقیان سرپرست گروه موسیقی نمایش است و حمیدرضا کیانی، بهنوش کاظمی‌زاده و احسان سامانی‌منش به‌عنوان نوازندگان و خوانندگان گروه حضور دارند.

طراحی پوستر و بروشور این نمایش توسط مهدی دوایی انجام شده و فرهاد اعتمادی عکاس پروژه است. همچنین سهیل سمیاری مدیریت تبلیغات و روابط عمومی و آرمان صادقی مشاوره رسانه این پروژه را برعهده دارند.

«طوروپِ طرب» روایت عده‌ای مطرب است که پس از مرگ در تاریکستان گرفتار شده‌اند و تلاش می‌کنند راهی برای رسیدن به دنیایی دیگر پیدا کنند؛ روایتی که در فضایی آیینی و موسیقایی شکل می‌گیرد و جهان متفاوتی را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.