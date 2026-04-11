داود نامور مدیر مجموعه تئاتری عمارت نوفل‌لوشاتو درباره برنامه‌های مدنظر این مجموعه برای از سرگیری فعالیت‌ها و اجراهای تئاتری، به خبرنگار مهر گفت: در شرایط فعلی کافه عمارت باز است و کارمندان اداری هم در مجموعه حضور دارند. حدود ۴ گروه هم متقاضی اجرا هستند تا در شرایط مناسب اجرای خود را شروع کنند. از این میان ۳ اجرا جدید هستند که یکی از آنها با موضوع جنگ رمضان است و فرزاد حسنی در آن به ایفای نقش می‌پردازد.

وی ادامه داد: هفته گذشته معاون هنری به همراه مدیرکل روابط عمومی وزارت ارشاد و چند تن از هنرمندان تئاتر بازدیدی از عمارت نوفل‌لوشاتو داشتند و قرار شد از تماشاخانه‌ها برای از سرگیری فعالیت‌ها حمایت شود. پیشنهاد من این بود که حمایت از گروه‌های تئاتری انجام شود تا بتوانند سرپا بایستند و چرخه فعالیت از نو شکل بگیرد.

نامور اظهار کرد: ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که هر گروهی بخواهد اثرش را در مجموعه اجرا کند مورد حمایت ما قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه عمارت نوفل‌لوشاتو برای اجرا با گروه‌های تئاتری همکاری و کمترین خواسته مالی را از آنها خواهد داشت، یادآور شد: به همکاران تماشاخانه‌های دیگر هم پیشنهاد دادم که سالن‌ها برای از سرگیری اجراهای تئاتری با گروه‌ها همراهی داشته باشند و هزینه‌های خود را از طریق فروش گیشه اجراها تأمین کنند و با آنها قرارداد کف‌فروش منعقد نشود.

نامور افزود: الان برای اینکه حال خوب‌مان در تئاتر دوباره شکل بگیرد باید از یکدیگر حمایت کنیم. باید شرایطی را فراهم کنیم که گروه‌ها و مردم به فعالیت‌های تئاتری برگردند.

رئیس انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی در پایان سخنان خود تأکید کرد: پیشنهادم به دولت و به ویژه اداره‌کل هنرهای نمایشی این است که برای از سرگیری فعالیت‌های تئاتری سختگیری‌های نظارتی و مجوز وجود نداشته باشند و اجازه دهیم گروه‌ها با خیال راحت‌تر کار کنند و استرس باز کردن سایت و تبلیغات را نداشته باشند. اجازه بدهیم گروه‌ها با خیال راحت‌تری کار کنند تا چراغ تئاتر بار دیگر روشن شود و دولت به جای سخت‌گیری در نظارت و ارائه مجوز اجرا، حمایت مالی از گروه‌ها داشته باشد.