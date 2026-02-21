پیشرفت ۹۵ درصدی دو پروژه بزرگ بیمارستانی در کرج و کمالشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه‌های بیمارستانی استان که روز شنبه دوم اسفند در استانداری البرز با محوریت دو مرکز درمانی مهم برگزار شد، اظهار کرد: بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی بیمارستان سیدالشهدا کرج و بیمارستان ۱۳۵ تختخوابی بیمارستان کمالشهر در حال حاضر حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در مرحله اقدامات پایانی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در این نشست، جزئیات مربوط به تکمیل عملیات اجرایی، محوطه‌سازی، نصب تأسیسات و سایر موارد فنی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم برای تسریع در اتمام پروژه‌ها انجام شد.

استاندار البرز با اشاره به اهمیت ارتقای سرانه درمانی استان تصریح کرد: پس از پایان عملیات فیزیکی و انجام مراحل نهایی، این دو بیمارستان با تجهیز کامل وارد مدار خدمت‌رسانی خواهند شد. تجهیزات مورد نیاز این مراکز خریداری شده و آماده نصب و راه‌اندازی است.

عبداللهی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها در مجموع حدود ۵۰۰ تخت بیمارستانی به مجموعه بهداشت و درمان استان البرز افزوده می‌شود که نقش مؤثری در کاهش کمبود تخت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: تکمیل و بهره‌برداری از این دو پروژه بزرگ درمانی، گام مهمی در مسیر توسعه زیرساخت‌های سلامت استان و پاسخگویی به مطالبات مردم خواهد بود.