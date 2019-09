تاثیر یوگای داغ بر بهبود علائم فشارخون

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه ایالتی تکزاس آمریکا دریافتند انجام یوگا داغ (هات یوگا) موجب کاهش فشارخون در افراد مبتلا به فشارخون بالا و فشارخون مرحله یک می شود.

درحالیکه مدارک زیادی دال بر تاثیر مثبت یوگا در دمای عادی بر فشارخون وجود دارد، اما اطلاعات کمی در مورد تاثیر احتمالی یوگا داغ بر فشارخون وجود داشته است.

«استیسی هانتر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نتایج مطالعه ما نشان می دهد یوگا داغ می تواند روشی ساده و موثر در جهت کاهش فشارخون بدون دارو باشد.»

یوگا داغ شکلی از تمرینات یوگاست که در محیطی مرطوب و داغ با دمای بین 25 تا 40 درجه سانتیگراد به مدت 60 تا 90 دقیقه انجام می شود.

در این مطالعه 10 مرد و زن در رده سنی 20 تا 65 سال شرکت کردند. شرکت کنندگان یا دچار فشارخون بالا (فشارخون سیستولیک بین 120 mmHg to 129 mmHg و فشارخون دیاستولیک کمتر از 80 mmHg) یا فشارخون مرحله 1 (فشار سیستولیک 130 mmHg to 139 mmHg systolic و فشار دیاستولیک 80 mmHg to 89 mmHg) بودند.

در این مطالعه 5 شرکت کننده در طول مدت 12 هفته سه بار در هفته به مدت یک ساعت در کلاس های یوگا داغ شرکت کردند و 5 شرکت کننده دیگر در قالب گروه کنترل در هیچ کلاس یوگا حضور نداشتند.

آنها میانگین فشارخون دو گروه را بعد از 12 هفته مقایسه کردند. آنها دریافتند بعد از 12 هفته یوگا داغ، فشارخون سیستولیک از میانگین 126 mmHg در شروع مطالعه به 121 mmHg کاهش یافت.

همچنین در گروه یوگا داغ، میانگین فشارخون دیاستولیک هم از 82 mmHg به 79 mmHg کاهش یافت.

طبق این مطالعه، میانگین فشارخون در بین افراد گروه کنترل که در کلاس های یوگا حضور نداشتند هیچ تغییری نکرده بود.