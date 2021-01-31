ورزش های کششی در کاهش فشارخون تاثیری بیشتری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه ساسکاتچوان کانادا دریافتند که ۳۰ دقیقه تمرین کششی در ۵ روز هفته بیش از ۳۰ دقیقه پیاده روی در ۵ روز هفته منجر به بهبود فشار خون می شود.

آنها همچنین بر انجام ورزش های هوازی به خاطر فواید سلامتی اش تاکید دارند.

برای افرادی که مجبورند بیشتر وقت خود را در خانه به دلیل پاندمی کروناویروس بگذرانند، محققان بر انجام ورزش های کششی تاکید دارند چراکه این گونه تمرینات می تواند به کاهش فشارخون بالا کمک کند.

دکتر «فیل چیلی بک»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «به جای اینکه شب ها روی مبل نشسته و لم دهید، روی زمین دراز کشیده و در حین تماشای تلویزیون، حرکات کششی انجام دهید.»

با این حال تحقیقات نشان می دهد که پیاده روی با کاهش قابل توجه اندازه دورکمر شرکت کنندگان همراه بود.

پزشکان معمولاً ورزش های هوازی را برای کاهش فشار خون توصیه می کنند. اما تحقیقات نشان می دهد که تمارین کششی می توانند با کاهش سفتی عروق خون و بهبود جریان خون، به کاهش فشار خون کمک کنند.

محققان خاطرنشان می کنند که یوگا و پیلاتس که شامل حرکات کششی زیادی هستند، فشار خون را کاهش می دهند.