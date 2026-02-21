امکان ثبت ادعای مالکیت املاک بدون سند رسمی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده سامانه‌ای را با عنوان سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعاهای اشخاص حقیقی و حقوقی راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی (سند مالکیت) هستند راه اندازی کند.

وی افزود: این سامانه از تاریخ دوازدهم آذرماه سال ۱۴۰۴ به صورت آزمایشی در سراسر کشور راه اندازی شده است و امکان درج ادعا در این سامانه امکان پذیر است لیکن راه اندازی رسمی سامانه به دستور ریاست قوه قضاییه در روزنامه رسمی، اعلان عمومی خواهد شد و مهلت‌های قانونی درج ادعا و اقدام لازم پس از ثبت ادعا از تاریخ راه اندازی رسمی سامانه محاسبه خواهد شد.

مراحل درج ادعا در سامانه ثبت ادعا

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه مراحل درج ادعا در سامانه ثبت ادعا را به شرح زیر اظهار کرد:

ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی (ثنا) (چنانچه شخص مدعی قبلاً در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد، نیازی به ثبت نام مجدد نیست)

ثبت نام در سامانه کاتب به نشانی: kateb.ir

به سامانه کاتب وارد شده و منوی ثبت ادعا را انتخاب فرمایید.

اگر قبلا ً ادعای خود را درج نموده‌اید از منوی پیگیری ثبت ادعا، ادعای خود را پیگیری و مشاهده نمایید و برای درج ادعای جدید از منوی ثبت ادعای جدید وارد شوید.

اگر قبلاً از ملک مورد ادعا، نقشه دارای مختصات جغرافیایی تحت سامانه شمیم تهیه نموده‌اید، کدرهگیری آن را وارد کنید. (کد رهگیری نقشه توسط نقشه بردار مربوطه به شما اعلام می‌شود)

اگر ملک مورد ادعا نقشه‌ی دارای مختصات جغرافیایی تحت سامانه شمیم ندارد از طریق منوی ثبت درخواست نقشه جدید، درخواست انتخاب نقشه بردار کنید.

پس از ورود کدرهگیری نقشه در سامانه، نقشه برای شما نمایش داده می‌شود و چنانچه نقشه مورد تأیید است، منوی تأیید نقشه را انتخاب می‌کنند.

اطلاعات توصیفی ملک از قبیل مساحت، استان، شهرستان، واحد ثبتی، نوع ملک، کاربری و ... را وارد کنند.

پس از تکمیل اطلاعات توصیفی ملک، بر روی کلید ثبت کلیک کنند.

مرحله بعد وارد صفحه هندسه ملک شده و حدود ملک که توسط نقشه بردار وارد شده را مشاهده می‌نمایید و اگر توضیحی نیاز هست در باکس توضیحات قید بفرمایید.

مرحله بعد منضمات ملک است که مربوط به آپارتمان‌ها می‌باشد و اگر ملک مورد ادعا، یکدستگاه آپارتمان است که دارای انباری و پارکینگ است، انباری و پارکینگ آن در قسمت منضمات ثبت و افزوده می‌شود.

در صفحه بعدی اطلاعات مدعی ثبت می‌شود.

در صفحه بعد، سابقه اقدامات قبلی برای ملک مورد ادعا را ثبت نموده و مدارک اقدام قبلی را وارد کنند.

به صفحه نوع و مستند ادعا وارد شده، مستندات ادعا باید در قسمت انتخاب انواع مستندات مالکیت مورد ادعا انتخاب و سپس فایل مستندات وارد سامانه شده، افزودن مدرک را تایید و سپس ثبت شود.

در صفحه بعدی سابقه تصرف و سوابق تصرف ملک (بازه زمانی) را درج کنند.

در صفحه ثبت نهایی ادعا، کلیه مواردی که قبلاً تکمیل نموده‌اید به شما نمایش داده می‌شود و در صورت تأیید صحت کلیه اطلاعات، ادعای شما با دکمه ثبت نهایی، ثبت می‌شود.

گواهی ثبت ادعای شما، صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده کند، به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور، به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی نیز محکوم می‌شود.